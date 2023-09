Paris : un jeune homme se blesse gravement en voulant monter sur le toit d'un métro

L'accident a eu lieu sur la ligne 6, samedi. Une enquête de police a été ouverte pour en déterminer les circonstances exactes.

Temps de lecture : 1 min

Alors qu'il tentait de monter sur le toit d'un métro de la ligne 6, à Paris, un jeune homme s'est gravement blessé samedi 23 septembre au niveau de la station Bel-Air, indique la RATP à France Bleu Paris. Une enquête de police a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet accident. Le jeune homme pratiquait le "train surfing". Cela consiste à monter sur des wagons de trains, de métros ou de RER, souvent en se filmant pour ensuite diffuser la vidéo sur les réseaux.

Le jeune homme a rapidement été pris en charge par les sapeurs-pompiers et le Groupe de protection et de sécurité des réseaux (GPSR), puis transporté à l'hôpital. Le trafic a été interrompu de 15h à 18h entre Nation et Daumesnil.

La RATP rappelle que la pratique du "train surfing" est "inconsidérée, irresponsable, extrêmement dangereuse" et sanctionné d’une peine pouvant aller jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d’amende.