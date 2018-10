Paris : une petite fille de cinq ans meurt percutée par un engin de chantier sur les Champs-Elysées

La fillette était en compagnie de sa mère, grièvement blessée, lorsqu'elles ont été percutées par un engin de chantier.

Une petite-fille, âgée de cinq ans, a été tuée dans un accident de la route sur l'avenue des Champs-Élysées, dans le 8e arrondissement de Paris, vendredi 12 octobre, rapporte France Bleu Paris.

L'accident a eu lieu en fin de matinée, au niveau des stations de métro George-V et Franklin-Roosevelt de la célèbre avenue parisienne. D'après les premières informations recueillies par France Bleu Paris, la mère de la fillette était également présente. Elle a été grièvement blessée dans la collision pendant laquelle elle et sa petite-fille ont toutes les deux été percutées par un engin de chantier. La maman a très vite été prise en charge par les services de secours de la capitale et transportée "en urgence absolue" à l'hôpital.

Sept témoins de la scène et le conducteur de l'engin étaient en état de choc. Un médecin les a pris en charge sur place et plusieurs de ces personnes ont été hospitalisées.

Pour l'instant, les circonstances de cet accident mortel restent à préciser.