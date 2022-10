Orly : un avion en provenance de Rodez sort de piste en raison de mauvaises conditions météorologiques

Un avion de la compagnie Fly Amelia en provenance de Rodez (Aveyron), est sorti de piste à l'aéroport d'Orly (Ile-de-France), peu après 19h30, jeudi 20 octobre, a affirmé à franceinfo la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), confirmant une information de RTL. Selon nos informations, cette sortie de piste est liée à de mauvaises conditions météorologiques.

A la suite de cet incident, une piste à été fermée, selon nos informations. Tous les avions ont continué d'atterrir et de décoller comme prévu, mais des retards sont potentiellement à prévoir.

Sortie de piste de retour de Rodez : plus de peur que de mal. Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer. Merci pour vos messages de sympathie, et un immense merci aux sapeurs-pompiers et aux équipes de l’aéroport d’Orly pour leur professionnalisme. pic.twitter.com/kVNkXoTv5a — Caroline Cayeux (@carolinecayeux) October 20, 2022

Trois membres d'équipage et 39 passagers se trouvaient à l'intérieur de l'appareil. Aucun blessé n'a été recensé. Caroline Cayeux, déléguée chargée des Collectivités territoriales, était sur place lors de la sortie de piste de l'avion, et a posté une photo de l'évacuation des passagers sur ses réseaux sociaux, remerciant "les sapeurs-pompiers" et les "équipes de l'aéroport d'Orly pour leur professionnalisme".