Issy-les-Moulineaux : un camion-benne chute de 20 mètres dans la cuve de l'incinérateur, le conducteur positif aux stupéfiants

Malgré la chute de 20 mètres, les deux employés ne sont que légèrement blessés.

Deux employés de la ville de Montrouge, polytraumatisés, ont été secourus mardi 25 avril après la chute de leur camion-benne dans une cuve de l'incinérateur de déchets d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), a appris ce mercredi franceinfo de source proche du dossier. Leur véhicule, une camionnette-benne à ordures de la ville de Montrouge, a fait une chute de 20 mètres dans la cuve. Transportés en urgence absolue, ils ne sont finalement que légèrement blessés.

>> "On est tout le temps sur le fil" : pour certains chefs de chantier, "la sécurité, c'est plutôt une contrainte", dénonce une directrice d'agence d'intérim



Toujours selon cette source à franceinfo, le conducteur du camion a été dans la foulée testé positif aux stupéfiants, il sera convoqué plus tard pour blessures involontaires de moins de trois mois, défaut du permis de conduire, conduite sous stupéfiants et non-respect des obligations de sécurité et de prudence. Le commissariat d'Issy-les-Moulineaux est saisi de l'enquête. Contactée par franceinfo, la mairie de Montrouge indique avoir vérifié auprès de ses services. Le conducteur est bien en possession d'un permis de conduire, selon la municipalité. La vidéosurveillance de l'incinérateur a été exploitée tandis que l'inspection du travail a été avisée, a également appris franceinfo.

Une marche arrière mal adaptée

Les faits se sont produits vers 10h mardi. Les deux employés voulaient décharger le contenu de leur benne sur un quai de délestage des déchets, le conducteur a fait marche arrière, mais selon les premiers éléments de l'enquête ce quai de délestage n'était pas adapté au tonnage du véhicule. Le conducteur a alors reculé sur la bordure de sécurité sans s'arrêter et la camionnette a basculé dans la cuve et a atterri au fond.

La chute du véhicule a été amortie par les nombreuses ordures ménagères, alors que le camion est retombé sur ses roues. Les deux employés ont été secourus notamment par les pompiers du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (GRIMP). Les deux victimes sont polytraumatisées. Ils ont tous les deux été pris en charge à l'hôpital Beaujon à Clichy (Hauts-de-Seine). La camionnette a été depuis sortie de la cuve.