Inde : un accident ferroviaire fait près de 300 morts

L'Inde vient de connaître l’une des plus grandes catastrophes ferroviaires de son histoire. Trois trains sont entrés en collision à l’est du pays, faisant près de 300 morts et 900 blessés.

Le chaos. Trois trains enchevêtrés à Belasor en Inde sur plus d’un kilomètre. Vu du ciel, on mesure l’étendue de la catastrophe et la violence, alors que les collisions successives se sont produites à pleine vitesse. Samedi 3 juin dans la matinée, les secours continuent leur travail, mais ce sont désormais des corps sans vie. Il est impossible à l’heure de savoir combien de voyageurs il y avait. Les sauveteurs peuvent compter sur l’aide de chiens spécialisés.

Plusieurs centaines de morts

Au cœur de la collision, les passagers ont été projetés dans tous les sens, écrasés par d’autres voitures. C'est dans ces wagons que le bilan est le plus lourd. Plusieurs centaines de personnes sont décédées alors que d’autres sont gravement blessées. Dans les hôpitaux submergés, les médecins et le matériel manque. La région rurale proche du Bangladesh est l’une des plus pauvres du pays. Le gouvernement indien tient un cabinet de crise pour étudier les causes de cette catastrophe.