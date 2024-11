Effondrement du pont de Mirepoix : 35 000 ponts français présentent des risques, selon un rapport sénatorial

Un rapport du Sénat indique que 35 000 ponts sur les 200 000 à 250 000 que compte le pays, présentent un risque pour la sécurité. Un état des lieux inquiétant, en marge de l'ouverture du procès de l'accident de Mirepoix-sur-Tarn.

Du béton décrépi, une structure en fer visible à l'œil nu et des rambardes rongées par la rouille. Sur ce pont de Crépy-en-Valois (Oise) qui n'inspire pas confiance, le va-et-vient des véhicules est incessant. Les automobilistes et les passants disent ne pas être rassurés. "Cela fait pas mal d'années que c'est comme ça, que ça empire et que personne ne fait rien", déplore un conducteur.

Des travaux coûteux

Le pont en question est bientôt centenaire. Par mesure de sécurité, les poids lourds y ont été interdits d'accès il y a six ans. Mais selon Lyonel Bossier, responsable du Conseil départemental et propriétaire de l'ouvrage, il faudrait le démolir et le reconstruire : "Il ne s'agit pas d'un défaut de surveillance et d'entretien, le pont arrive en fin de vie", explique-t-il. Une tâche délicate car la structure enjambe les voies ferrées. Les travaux, estimés à 15 millions d'euros, impliqueraient donc de stopper le trafic ferroviaire. Aucune date n'a encore été fixée.

