Deux avions se percutent à l'aéroport de Roissy sans faire de blessés

Une enquête du Bureau d'enquête et analyses (BEA) a été ouverte pour comprendre les raisons de cet accident.

Un avion de la compagnie américaine Delta Air Lines a heurté un appareil d'Air France, sans faire de blessés, mercredi sur l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, près de Paris, a indiqué jeudi 1er novembre la compagnie française.

"Un léger choc est intervenu entre l'un de nos avions, un A330-200, et un avion de la compagnie Delta Air Lines, pendant la phase de roulage sur le taxiway" (la voie de circulation des avions dans l'aéroport), a expliqué une porte-parole d'Air France, confirmant une information du Parisien. L'aile de l'avion américain a touché la queue de l'avion d'Air France, qui partait pour Saint-Martin aux Antilles, mercredi vers 10 heures.

Celui-ci "est retourné à son parking de façon autonome, afin que les équipes de la maintenance effectuent les contrôles nécessaires", a noté la porte-parole. Les passagers "ont été pris en charge par Air France" et ont pu s'envoler pour Saint-Martin jeudi matin. "Nous avons lancé une enquête pour déterminer les causes de cet incident", a-t-elle aussi noté. Une enquête du Bureau d'enquête et analyses (BEA) a également été ouverte, a de son côté indiqué un porte-parole d'Aéroports de Paris.