Eckwersheim : ouverture du procès de la catastrophe ferroviaire de 2015

Le procès de la catastrophe ferroviaire d'Eckwersheim de 2015 s’ouvre lundi 4 mars. Il y avait eu onze morts dans l’accident d’un TGV d’essai qui circulait vers Strasbourg.

Un TGV qui déraille : l’image est spectaculaire. L’accident avait fait 11 morts et 42 blessés. Parmi eux, un jeune ingénieur de 26 ans. Ses parents ont accepté de raconter le drame vécu par leur fils présent dans la rame. “Il s’est réveillé avec des sièges sur la tête et il hurlait ‘Fanny, Fanny, Fanny’”, raconte la mère. Fanny-Marie était sa fiancée qui l’avait invité à bord. Elle n’a pas survécu. Ce jour-là, les parents du jeune ingénieur l’interrogent, ils ne sont pas en confiance. 53 passagers, des salariés de la SNCF et leurs proches sont invités à bord pour un trajet d’essai. La rame d’essai est à quelques kilomètres de l’arrivée, lorsque le train rate son virage, déraille et s’écrase dans le cours d’eau.

Vitesse excessive et freinage tardif

Les premières investigations vont déterminer que les causes de l’incident sont liées à une vitesse excessive et à un freinage trop tardif. La SNCF, ses deux filiales et 3 des conducteurs sont sur le banc des prévenus.