Faux et usages de faux : des vidéos du crash de l'avion en Éthiopie

La catastrophe aérienne en Éthiopie n'a pas échappé à la règle. Des vidéos ont surgi sur les réseaux sociaux montrant soi-disant les images du crash de l'avion de l'Ethiopian Airlines. Deux vidéos ont été repérées par Martin Baumer sur le plateau de France 2.

Des vidéos largement partagées sur les réseaux sociaux

La première montre des images filmées depuis une voiture sur la route. On y voit un avion qui perd totalement le contrôle et s'écrase. Une vidéo largement partagée sur les réseaux avec la mention "Je suis Ethiopan Airlines". "Il ne s'agit pas de l'avion qui s'est écrasé en Éthiopie. En regardant de plus prêt les réacteurs de l'avion de la vidéo, on se rend compte qu'il en possède quatre alors que le 737 Max n'en a que deux", explique Martin Baumer. Dans une deuxième vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on voit l'intérieur d'un avion de ligne avec des passagers paniqués, masque à oxygène sur le visage. "S'il s'agit bien d'un avion de l'Ethiopian Airlines, on voit qu'il fait nuit alors qu'il faisait jour lors de l'accident. De plus cet avion n'a qu'un seul couloir alors que celui qui s'est écrasé en compté deux", conclut Martin Baumer.

