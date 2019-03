Donald Trump a-t-il lâché Boeing ?

Donald Trump a t-il décidé de lâcher Boeing ? Loïc de La Mornais, en direct de Washington (États-Unis) apporte des éléments de réponse. "Donald Trump a mis du temps avant de lâcher Boeing qui, évidemment, est un fleuron national, mais, vous l’avez bien compris, la situation devenait intenable alors que plusieurs pays, de nombreux pays, interdisaient le 737 Max."

Un antagonisme entre Boeing et Donald Trump

"C’est la raison de cette sanction, de cette décision aujourd’hui, explique le journaliste. Il y a actuellement 30 Boeing 737 Max en cours de vol, à l’instant auquel je vous parle, au-dessus du territoire américain. Ils vont tous être cloués au sol si tôt qu’ils auront atterri, ils ne pourront plus redécoller. C’est vrai qu’il y avait aussi une tension entre Donald Trump et l’entreprise Boeing. Vous vous rappelez de ce tweet, hier [mardi 12 mars NDLR] quand Donald Trump a reproché à Boeing de fabriquer des avions qui étaient trop compliqués (...) Il avait aussi à reprocher à Boeing le coût de son avion présidentiel Air Force One."

Le JT

Les autres sujets du JT