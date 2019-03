Crash en Éthiopie : huit Français ont perdu la vie dans l'accident

Des ressortissants de nombreux pays se trouvaient à bord du vol reliant Addis-Abeba (Éthiopie) à Nairobi (Kenya). La capitale éthiopienne est la troisième ville au monde qui compte le plus de diplomates après New York (États-Unis) et Genève (Suisse). "Il y a une centaine d'ambassades, le siège de l'Union africaine, celui de la Comission économique pour l'Afrique, ainsi que plusieurs ONG et agences de développement. Enfin, de plus en plus de touristes viennent visiter ce pays de la Corne de l'Afrique", détaille la journaliste Nathalie Tissot depuis Addis-Abeba.

"D'autres vérifications sont en cours sur place"

Emmanuel Macron a adressé ses condoléances aux familles des victimes dans un tweet. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé que huit Français au moins auraient péri dans l'accident. "D'autres vérifications sont en cours sur place par les services de l'ambassade", précise le journaliste Manuel Tissier depuis le quai d'Orsay à Paris.

Le JT

Les autres sujets du JT