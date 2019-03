Ce modèle est pointé du doigt après le crash d'un avion d'Ethiopian Airlines qui a fait 157 morts, dimanche 10 mars. La Direction générale de l'aviation civile affirme à franceinfo qu'aucune compagnie française n'en comporte dans sa flotte.

Y a-t-il un problème avec les Boeing 737 Max 8 ? En quelques mois, l'appareil a subi deux crashs majeurs : dimanche 10 mars, un avion d'Ethiopian Airlines s'est écrasé avec 157 personnes à bord. En octobre 2018, un autre avion, cette fois-ci de la compagnie Lion Air, s'était abîmé en mer au large de l'Indonésie, causant 189 morts.

Dans la foulée de ces accidents, plusieurs compagnies ont réagi. Ethiopian Airlines a annoncé qu'elle avait immobilisé ses six autres Boeing 737 Max 8 "jusqu'à nouvel ordre". Même décision du côté de Cayman Airways et de Royal Air Maroc. La Chine et l'Indonésie ont aussi demandé aux compagnies aériennes de leur pays de suspendre les vols avec ce modèle d'avion. Qu'en est-il de la France ? Dans le live de franceinfo, plusieurs internautes s'interrogent : "Air France a-t-elle dans sa flotte des Boeing 737 Max ?" nous demande ainsi un lecteur.

Aucune compagnie française n'en possède

Avant de répondre, un petit point technique s'impose. L'appareil concerné par ces deux accidents est le Boeing 737 Max 8, la version modernisée du best-seller 737 de l'avionneur américain, commercialisé depuis 2017. Il existe quatre modèles 737 Max différents (7, 8, 9 et 10), dont la capacité varie, mais Boeing ne communique des chiffres que sur l'ensemble de la gamme, sans distinction. Au total, 5 011 Boeing 737 Max ont été commandés dans le monde, dont 350 ont été déjà livrés.

Premier constat : aucune compagnie aérienne française n'a acheté de Boeing 737 Max, selon les derniers chiffres de Boeing, datés de janvier 2019. "On n’en possède aucun et on n'en loue aucun", indique par exemple Air France à franceinfo. L’entreprise précise que sa filiale Transavia exploite 17 appareils d'un autre modèle, le Boeing 737 800, mais aucun 737 Max. "Nous n’en avons aucun dans la flotte, ni en commande", précise encore Air France.

Plusieurs compagnies européennes en utilisent

En revanche, plusieurs autres compagnies européennes possèdent déjà des Boeing 737 Max au sein de leur flotte. Dix-huit pour Norwegian (sur un total de 110 appareils commandés), onze pour la compagnie britannique Tui (sur un total de 72 commandés), trois pour Icelandair et deux pour la compagnie aérienne polonaise Enter Air. D'autres compagnies ont aussi passé d'importantes commandes auprès du constructeur américain : Ryanair attend par exemple 135 Boeing 737 Max.

D'autres entreprises en ont également fait l'acquisition, pour ensuite les louer à des compagnies aériennes classiques. En Europe, c'est le cas des sociétés AerCap (cinq appareils déjà acquis, 95 autres en commande), Avolon (deux appareils acquis, 18 en commande), SMBC Aviation Capital (deux appareils acquis, 91 en commande) et CDB Financial Leasing, avec un seul appareil. Mais là encore, aucune compagnie aérienne française n'est concernée : contactée par franceinfo, la Direction générale de l'aviation civile précise qu'aucune d'entre elles n'avait de Boeing 737 Max dans sa flotte, qu'elle en soit propriétaire ou locataire.