Crash aérien en Éthiopie : neuf Français ont perdu la vie

Dimanche 10 mars, un Boeing 737 Max 8 s'est crashé en Éthiopie juste après son décollage. "C'est la porte-parole du ministère des Affaires étrangères qui l'a confirmé dimanche soir. Neuf Français sont morts dans le crash du Boeing 737 Max 8 de la compagnie Ethiopian Airlines. Aucun passager n'a survécu. 157 personnes étaient à bord et étaient originaires de 35 pays", détaille journaliste de France 2 Jules Longchampt devant le Quai d'Orsay à Paris.

Enquête ouverte

"Une tragédie qui a touché un député slovaque. Anton Hrnko a ému les réseaux sociaux en déclarant qu'il avait perdu sa femme et ses deux enfants dans ce drame. S'il est trop tôt pour avancer les causes de l'accident. Ce que l'on sait, c'est que l'avion s'est écrasé six minutes seulement après son décollage. Selon un témoin sur place, l'avion était déjà en feu avant qu'il ne touche le sol. L'investigation sera menée conjointement par les enquêteurs éthiopiens et américains. Côté français, une cellule a été ouverte et mise en place par le quai d'Orsay", conclut Jules Longchampt.

Le JT

Les autres sujets du JT