Ce que l'on sait de l'avion qui s'est écrasé en mer dans le Var, pendant les commémorations du débarquement de Provence

Un avion appartenant à une association s'est écrasé en mer, vendredi 16 août, en marge des commémorations des 80 ans du débarquement de Provence. Le corps sans vie du pilote a été retrouvé, a annoncé la préfecture en début de soirée vendredi. Voici ce que l'on sait de cet accident.

La chute d'un Fouga Magister en mer vendredi en fin d'après-midi

La préfecture a précisé que l'accident a eu lieu vers 17 heures, dans le cadre d'un "meeting aérien au large du Lavandou". Un Fouga Magister, un avion très prisé des amoureux de l'aviation mais dépourvu de siège éjectable appartenant à une association, participait aux commémorations des 80 ans du débarquement de Provence quand il s'est abimé en mer. Il se produisait juste avant une démonstration de la Patrouille de France (PAF), selon un porte-parole de l'armée de l'air et de l'espace.

"On s'est demandé si ça faisait partie du spectacle, avant de réaliser que c'était grave", témoigne une personne qui a assisté à la scène auprès de franceinfo. "On voyait ce magnifique avion faire des voltiges. On l'a vu, avec mon fils, tourner au-dessus du port, il a foncé vers le bas, on attendait qu'il remonte mais il s'est crashé dans la flotte, raconte Jean. Tout le monde était sidéré."

Le corps du pilote retrouvé

Le corps du pilote de l'avion qui s'est écrasé en mer dans le Lavandou a été retrouvé, a annoncé la préfecture du Var dans un communiqué sur X. Il s'agit d'un homme né en 1959, a précisé à l'AFP Samuel Finielz, le procureur du Var. "Le préfet du Var, le préfet maritime et le maire du Lavandou présentent leurs condoléances à la famille du pilote", a précisé la préfecture.

Une enquête ouverte

Une enquête pour rechercher les causes de l'accident a été ouverte par le procureur de la République de Toulon. Le parquet précise à franceinfo que l'enquête "va consister à récupérer l'épave" et déterminer s'il existait une "possible défaillance" sur l'avion. Des "constatations médico-légales pour déterminer un possible malaise" vont aussi être réalisées. Une "enquête de sécurité" a également été ouverte par le bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'Aviation civile (BEA), qui a annoncé sur X se rendre sur place.

La représentation de la Patrouille de France annulée

A la suite de cet accident mortel, la Patrouille de France a annoncé vers 18h30 avoir décidé d'annuler sa présentation aérienne qui était prévue dans le cadre des cérémonies."Compte tenu des tragiques circonstances, la PAF a annulé la démonstration et est repartie sur la base de Hyères" (Var), a précisé un porte-parole de l'armée de l'air et de l'espaceà l'AFP. "Les pilotes et l’ensemble de la communauté de l’armée de l’air et de l’espace témoignent de leur solidarité dans ces moments difficiles", a déclaré l'armée de l'Air et de l'Espace sur X.

En outre, "afin d'assurer la sécurité dans la zone du crash et de préserver l'action des services de secours, la navigation et les activités nautiques demeurent interdites dans la zone (...) jusqu'à nouvel ordre", a précisé cette source dans son communiqué.