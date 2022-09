Accident du passage à niveau de Millas : le procès de la tragédie s'ouvrira le 19 septembre

Le procès de l'accident du passage à niveau de Millas s'ouvrira lundi 19 septembre, à Marseille. Le 14 décembre 2017, un car scolaire avait été percuté par un train, entraînant la mort de six collégiens. La conductrice est poursuivie pour homicides et blessures involontaires.

À Millas (Pyrénées-Orientales), des prénoms d'enfants gravés sur une stèle de marbre, ceux des six victimes décédées dans l'accident. Parmi elles, Teddy, 11 ans. Ce soir-là, sa mère, Sandra Chinaud, devait fêter ses 34 ans. Son téléphone a sonné vers 18 heures. "On nous appelle pour nous dire que Teddy se trouve à l'hôpital. J'étais complètement bloquée, j'arrivais même plus à réfléchir", se souvient-elle.



La conductrice du car, seule personne sur le banc des accusés

La catastrophe a eu lieu sur un passage à niveau. Le 14 décembre 2017 à 16h06, un car scolaire avec à bord 23 enfants était percuté de plein fouet par un train sur la voie ferrée. L'autocar a été coupé en deux. Aujourd'hui, Sandra Chinaud attend du procès la vérité sur les circonstances et les causes de l'accident. "Mon fils ne reviendra pas, mais j'ai besoin qu'on me dise : 'Voilà, c'est vrai, là il y a eu ça, là il y a eu ça.'" Une seule personne se trouve sur le banc des prévenus : la conductrice du car, accusée d'avoir forcé la barrière du passage à niveau. Elle a toujours affirmé qu'elle était levée. Le procès devrait durer trois semaines.