Accident de car de Puisseguin : huit ans après le drame qui avait fait 43 morts, quatre mises en examen ont été prononcées

Huit ans après l'accident de Puisseguin (Gironde), quatre mises en examen ont été prononcées, ont confirmé mardi 12 décembre plusieurs parties civiles à France Bleu Gironde. Le 23 octobre 2015, un camion s'était déporté sur la gauche dans un virage à la sortie de ce village situé à l'est de Bordeaux, avant d'heurter de plein fouet un car de voyageurs arrivant en sens inverse. La collision a fait 43 morts.

Ces mises en examen sont intervenues au mois de novembre, mais l'information n'a été dévoilée que mardi, ont précisé ces mêmes sources à France Bleu Gironde. Elles concernent deux personnes morales : la société de transport qui avait affrété le camion impliqué dans l'accident et l'entreprise qui lui avait loué le poids-lourd et qui avait modifié le véhicule avec la pose d'un réservoir de carburant additionnel. Deux représentants de ces sociétés ont été également été mis en examen.

"Une victoire pour les victimes"

"C'est une victoire pour les victimes", a réagi mardi soir sur France Bleu Gironde, Me Antoine Chambolle, l'un des avocats des parties civiles. L'instruction avait été rouverte en mars dernier après que la cour d'appel de Bordeaux a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue en 2021, relançant l'espoir d'un futur procès. Un non-lieu avait été prononcé car, selon le juge d'instruction, seul le conducteur du camion, décédé dans l'accident, pouvait être mis en cause. "La principale cause de l'accident, c'est bien la vitesse excessive du conducteur du camion", avait concédé en octobre 2021 sur France Bleu Gironde, Me Antoine Chambolle. "Mais il y a d'autres fautes, avait-il ajouté : la défectuosité du semi-remorque et ce fameux réservoir additionnel [du car] surdimensionné". Les avocats des parties civiles avaient donc fait appel.

Cet accident routier à Puisseguin est le plus meurtrier en France après celui de Beaune (Côte-d'Or) en 1982, dont le lourd bilan s'élevait à 53 morts, pour la plupart des enfants.