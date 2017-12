Accident mortel sur l'A6 : le conducteur qui roulait à contresens était positif à l'alcool et au cannabis

L'automobiliste ayant provoqué un accident mortel dans la nuit de mardi à mercredi en roulant à contresens sur l'autoroute A6, près de Mâcon (Saône-et-Loire), présentait un taux d'alcool élevé et était positif au cannabis selon les dernières analyses, rapporte jeudi 28 décembre France Bleu Bourgogne.

"Le conducteur présentait un taux d'alcool de 1,91 g/l de sang et était positif au cannabis", a indiqué la substitut du procureur de Chalon-sur-Saône. Son état pourrait expliquer pourquoi le conducteur n'a pas réagi aux appels de phares et coups de klaxon du patrouilleur autoroutier qui avait tenté de l'alerter.

Dans la voiture percutée, un couple et trois enfants

L'accident s'est produit vers 0h30, la voiture à contresens était conduite par une personne âgée de 69 ans, et l'autre transportait un couple avec trois enfants. Le conducteur de la voiture à contresens est mort dans l'accident. Dans la voiture percutée, un père de famille et sa fillette de 4 ans ont aussi été tués. Le pronostic vital de l'adolescent de 13 ans également présent dans la voiture, "n'est plus engagé et les nouvelles sont rassurantes", a précisé le parquet.

On ignore pour l'heure le tracé exact qu'a emprunté le conducteur originaire de Saône-et-Loire, pour se retrouver à contresens.