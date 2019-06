Accident mortel à Lorient : la police lance un appel à témoins pour retrouver le conducteur qui a fauché deux enfants

Les policiers recherchent l'automobiliste qui a tué un garçon de 10 ans, dimanche 9 juin, un fuyant un contrôle routier.

Un appel à témoin a été lancé mardi 11 juin par la police nationale. Les policiers recherchent l'automobiliste qui a fauché deux enfants, de dix et sept ans à la sortie d'un rond-point, dimanche 9 juin, après avoir fui un contrôle routier. L'un des deux enfants est mort et le second se trouve en urgence absolue. Son pronostic vital est toujours engagé.

[#AppelàTémoins] #Accident mortel de la circulation à #Lorient, le 9/06 à 17h05.

Les policiers de la sûreté départementale du #Morbihan recherchent ces deux individus susceptibles d'être impliqués.

Merci de vos #RT. pic.twitter.com/pSGVHTCaXb — Police nationale (@PoliceNationale) June 11, 2019

L'enquête "a permis l'identification d'un suspect, non encore interpellé, qui aurait emprunté le véhicule de sa mère alors qu'il n'est pas titulaire du permis de conduire", a indiqué le parquet de Lorient. Agé de 20 ans, l'automobiliste est connu pour plusieurs conduites sans permis. Au moment des faits, il était accompagné d'une passagère, âgée de 21 ans.

A vive allure sur la voie de bus

Les deux garçons qui ont été renversés marchaient sur un trottoir, rue de Keryado. Ils sortaient du restaurant McDonald's situé à proximité, selon un riverain, lorsqu'ils ont été violemment fauchés par cette voiture en fuite qui roulait à vive allure sur la voie de bus.

Après avoir percuté les enfants, le conducteur et sa passagère ont pris la fuite, "d'abord à bord de leur véhicule, qu'ils ont laissé à quelques centaines de mètres de l'accident, puis à pied", selon Laureline Peyrefitte, procureur de la République de Lorient.