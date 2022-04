Procès de la catastrophe de Brétigny : les victimes attendent des réponses et des excuses de la SNCF

Le procès de la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge, dans l'Essonne, s'ouvre lundi 25 avril. En juillet 2013, le déraillement d'un train faisait sept morts et des centaines de blessés. La journaliste Nathalie Perez est en duplex depuis le tribunal d'Évry.

Depuis neuf ans, les familles de victimes de la catastrophe de Brétigny-sur-Orge, dans l'Essonne, attendent des réponses à leurs questions. "Pourquoi ce 12 juillet 2013, le train Paris-Limoges a déraillé pour s'encastrer sur le quai de Brétigny-Sur-Orge, faisant neuf morts et plus de 200 blessés ? ", interroge la journaliste Nathalie Perez, depuis le palais de Justice d'Évry (Essonne). L'enquête avait déterminé qu'une pièce métallique défectueuse était à l'origine de la catastrophe. "Pièce qui avait été signalée hors d'usage, et qui pourtant n'avait jamais été remplacée", précise la journaliste.



La SNCF présente en tant que personne morale

Sur le banc des prévenus, lundi 25 avril, un seul cheminot est présent. "Un responsable de la maintenance à l'époque, [qui] encourt trois ans de prison ferme, et la SNCF, qui est présente elle aussi mais en personne morale", détaille Nathalie Perez. "Elle encourt juste une amende, qui peut aller jusqu'à 225 000 euros", dit la journaliste. Les familles de victimes attendent des explications, mais aussi des "excuses" de la part de la SNCF.