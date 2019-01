Abbeville : un gendarme interdit d'exercer pour avoir collecté des fichiers confidentiels sur ses ex et des escort girls

Le prévenu avait réalisé plus d'une trentaine de réquisitions judiciaires pour surveiller des femmes.

Le tribunal correctionnel d’Amiens a prononcé mardi 8 janvier une interdiction définitive d'exercer le métier de gendarme contre un adjudant de 48 ans, rapporte aujourd'hui France Bleu Picardie. Il était poursuivi pour "détournement de données à caractère personnel" et pour "faux en écritures publiques". Le gendarme a profité des enquêtes sur lesquelles il travaillait pour récupérer des données personnelles sur une dizaine de femmes, dont des ex et des escort girls. Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet.

34 réquisitions judiciaires à des fins personnelles

Les faits ont duré plus d’un an entre 2017 et 2018. Le gendarme cherche par exemple à savoir à qui téléphone une ex-compagne qui a resurgi dans sa vie. Ou à quel étage habite une escort girl avec qui il a prévu de prendre rendez-vous. En tout, il a demandé 34 réquisitions judiciaires à des fins personnelles : factures téléphoniques, informations sur des domiciliations et même un extrait de casier judiciaire.

A chaque fois, l'adjudant procède de la même façon : il prétexte une enquête tout à fait banale - un litige, par exemple, entre deux vétérinaires - pour obtenir des informations confidentielles d'administrations ou d'opérateurs téléphoniques. C'est un collègue qui a découvert les agissements du gendarme en reprenant ses dossiers quand il est muté dans un autre service. Pour justifier son comportement l'adjudant a évoqué le décès de son père, des problèmes de couple avec sa femme, mais surtout sa dépression et la paranoïa qui en a découlé.

Le prévenu, officier de police judiciaire, est en arrêt longue maladie et ne cache pas son désir d’en finir avec la gendarmerie, rapporte France Bleu. Sa carrière, longue de 30 ans, a été émaillée d’incidents avec sa hiérarchie qui lui ont valu plusieurs mutations.