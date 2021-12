À Sanary-sur-Mer, un bébé de neuf mois sorti des décombres : "Ce sont les chiens qui l'ont flairé"

Les pompiers continuent à travailler dans des décombres impressionnants, à Sanary-sur-Mer (Var), après l'effondrement d'un immeuble du centre ancien qui a fait au moins un mort, mardi 7 décembre au petit matin. Ils escaladent des amas de gravats qui s'élèvent sur près de trois étages. Des gravats dont ils ont sorti une mère et son bébé de neuf mois, sains et saufs. Le colonel Éric Grohin, des sapeurs-pompiers du Var, supervise les secours. "Ce sont les chiens qui ont flairé le bébé et nous avons mis plus de deux heures à le sortir. Et à l'heure où je vous parle, il est pris en charge par les deux équipes de Samu qui sont sur place. Il va bien et nous essayons encore de localiser les autres victimes qui sont potentiellement encore dans ce bâtiment. La difficulté était d'abord de localiser le bébé qu'on entendait crier. Et ensuite y aller tout en protégeant le personnel parce que le bâtiment est quand même bien effondré et qu'on a encore des risques." La mère et son bébé habitaient au troisième étage, le père de famille, lui, est décédé.

Les chiens ont été "essentiels" dans les opérations de sauvetage, explique le colonel Éric Grohin. "Là, on entendait le bébé, on avait du mal à le localiser. On a nos appareils qui étaient également en œuvre, mais le chien a 'marqué' tout de suite. ça nous a permis de faire un tunnel pour aller rechercher ce bébé. Et on a réussi à le ressortir." C'est désormais une véritable course contre la montre qui est engagée par les secouristes pour tenter de retrouver les deux personnes toujours portées disparues, plusieurs heures après l'explosion. "Il faut travailler en sécurité pour notre personnel, prolonge Éric Grohin. C'est une opération de longue durée parce que vous avez vu le bâtiment... Il va falloir aller tout regarder. Ça se fait avec minutie."

"J'ai réveillé mon mari, j'ai dit : il y a l'immeuble qui a explosé"

L'explosion a eu lieu au cœur de la nuit, à 3h50. L'immeuble est situé sur le Vieux-Port de Sanary-sur-Mer, il donne sur le quai des pêcheurs. Cécile a été réveillée par la déflagration. Elle habite l'immeuble juste en face. "On a ressenti l'explosion, notre immeuble a bougé, notre lit a bougé. Je pensais même que c'était dans notre immeuble. On s'est dit : il y a un incendie, il y a quelque chose... J'ai réveillé mon mari, j'ai dit : il y a l'immeuble qui a explosé. Je n'arrivais même pas à sortir de mon lit. J'avais les jambes qui tremblaient. Et puis, à quatre heures du matin, on est descendus, on nous a fait évacuer. C'est là qu'on a vu tout l'immeuble effondré."

Sur les causes de ce drame, les voisins évoquent une forte odeur de gaz juste après l'explosion. Pour Daniel Alsters, le maire de Sanary-sur-Mer, l'immeuble, en tout cas, n'était pas signalé comme vétuste ou dangereux. "C'est un immeuble qui n'a jamais posé aucun problème. Dans le centre ancien de Sanary, vous avez des tas d'immeubles de la même période qui n'ont jamais posé de problème. Celui-là ne nous a jamais posé de problème particulier non plus. Donc, avant de dire ceci ou cela, il y a une enquête, il y a des experts... et après, on verra."