Événement : Webinaires "J'apprends l'info" en streaming, le mardi 10 décembre à 11h et 14h

Retrouvez le programme d’éducation à l’information J'apprends l'info !, proposé par franceinfo et Bayard Jeunesse, le mardi 10 décembre en streaming, à 11h et 14h.

Webinaire franceinfo junio Okapi : LE POUVOIR DES IMAGES

Les journalistes de franceinfo et d’Okapi vous donnent rendez-vous le mardi 10 décembre pour 45 minutes de webinaire gratuit avec franceinfo junior Okapi (pour les 11 à 15 ans), à 11h : "Le pouvoir des images".

Pour aider vos élèves à décrypter une image ou à "fact-checker" les vidéos en ligne, Cécile Ribault-Caillol journaliste à franceinfo, et Olivia Villamy de la rédaction du magazine Okapi, vous invitent à participer avec votre classe à cette conférence en ligne gratuite et interactive.

Au programme de ce webinaire : des quiz, des témoignages et des perspectives d’experts, photographes et iconographes ! Sans oublier une grande interview avec le photojournaliste Pierre Morel, qui répondra à toutes les questions de vos élèves.

Webinaire Salut l'info ! Le direct : C'EST QUOI, UNE FAKE NEWS ?

Les journalistes de franceinfo et d’Okapi vous donnent également rendez-vous le mardi 10 décembre pour 45 minutes de webinaire gratuit avec Salut l’info ! Le direct (pour les 7 à 11 ans), à 14h : " C’est quoi, une fake news ?"

Avec Estelle Faure de franceinfo et Rémi Chaurand d’Astrapi, vos élèves vont apprendre à reconnaître une véritable info, et à la différencier d’une fake news. Un grand quiz interactif permettra de tester les connaissances des enfants. Valentine Joubin, journaliste au Vrai du faux Junior spécialisée dans le fact-checking, viendra expliquer en direct sur le plateau comment elle travaille à chasser les fake news et répondra à toutes les questions des enfants sur les médias et l’information.

INFORMATIONS PRATIQUES

Avec le soutien de la MAIF.

En partenariat avec le CLEMI et le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse.

Pour les 7 – 11 ans, découvrez Salut l’info ! Le direct

Et pour les 11 – 15 ans, découvrez franceinfo Junior Okapi

Inscription gratuite