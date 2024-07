Reportage "Grâce à lui, on est heureux" : l'euphorie dans la ville de Lamine Yamal, près de Barcelone, après la victoire de l'Espagne contre la France à l'Euro

Il a ébloui le monde entier par son talent lors de la victoire de l'Espagne contre la France (2-1), mardi 9 juillet en demi-finale de l'Euro. Du haut de ses 16 ans, l'attaquant espagnol Lamine Yamal est devenu le plus jeune buteur dans l'histoire des grandes compétitions internationales. Le prodige du FC Barcelone est la grande révélation de cet Euro et fait la fierté du quartier populaire où il a grandi, à 30 kilomètres au nord de Barcelone, à Mataro. Franceinfo s'est rendu sur place.

Sur la terrasse du bar Imperial, au pied des immeubles d’un quartier populaire de Mataro, Abdulah, Abdeslam ou encore Tarik ont du mal à y croire. Ils savourent la victoire de l’Espagne et ce but splendide de Lamine Yamal, d'une frappe enroulée en pleine lucarne pour l'égalisation (21e), de ce gamin de 16 ans qu'ils ont vu grandir. "C'est merveilleux ! Lamine Yamal est un très grand joueur, c'était génial. Grâce à lui, on est tellement heureux !", s'écrient-ils en chœur.

La moitié des habitants vivent sous le seuil de pauvreté

Le père et la grand-mère du jeune attaquant, originaire du nord du Maroc, vivent toujours dans ce quartier de Rocafonda, qui a accueilli des travailleurs du sud de l’Espagne dans les années 1960 avant de recevoir des Marocains. Raquel, une voisine de la famille, a passé une belle soirée. "Tout le monde est sorti dans la rue pour fêter la victoire. Ça me fait plaisir car on parle souvent de Mataro pour de mauvaises raisons. Or là, c'est quelque chose de positif !", assure-t-elle.

Le quartier de Rocafonda, situé à 15 minutes à pied du centre-ville et de la plage, n’est pas un ghetto. Les rues sont bien entretenues mais près de la moitié de ses habitants vit sous le seuil de pauvreté. Le jeune Lamine Yamal est donc un exemple pour beaucoup d'habitants, particulièrement les jeunes. "Il a beaucoup d'amis et de famille ici, tout le monde le connaît. C'est une grande fierté", ajoute Tarik, en français.

Le jeune footballeur n’a pas oublié son quartier. Il y revient souvent et dès qu’il marque, il dessine avec ses doigts le chiffre 304, soit le code postal de Rocafonda.