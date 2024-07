Portugal-France : Maignan et Saliba imperméables, Mbappé fantomatique... Les notes des Bleus en quarts de finale de l'Euro 2024

Que ce fut dur, mais c'est fait ! Les joueurs de l'équipe de France sont en demi-finales de l'Euro 2024. Au terme d'un match extrêmement serré, mais sans but, face au Portugal, vendredi 5 juillet, ils ont arraché leur victoire grâce à un sans-faute aux tirs au but (0-0, 5-3 t.a.b). Dans cette soirée mémorable, Kylian Mbappé aura grandement déçu, mais d'autres ont été au rendez-vous, à commencer par Mike Maignan et William Saliba.

Mike Maignan : 8/10

Que la tempête soit annoncée ou qu'elle débarque à l'improviste, il est toujours prêt. Encore une fois, il n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire, mais il les aura réalisés en l'espace de deux minutes. D'abord, il a parfaitement fermé l'angle face à Bruno Fernandes (61e), puis a été auteur d'une double parade stupéfiante, à bout portant face à Vitinha et en bouchant l'angle sur une talonnade de Cristiano Ronaldo (63e). Aucun arrêt à signaler aux tirs au but, mais loin d'être hors-sujet.

Jules Koundé : 5/10

Il a parfois vécu le calvaire face à Rafael Leao (et parfois Nuno Mendes), mais le Portugal n'en a jamais profité. Physiquement au point, il termine mieux la rencontre que son vis-à-vis et on ne pourra pas lui reprocher un manque d'activité dans son couloir. Son pied droit n'a pas tremblé pendant les tirs au but.

Dayot Upamecano : 7/10

Encore un bon match. Il a sa part de responsabilité dans le fait que la France n'a pas encaissé le moindre but en 120 minutes. Son sauvetage à la 102e minute devant Rafael Leao est son geste le plus marquant.

William Saliba : 8/10

Excellent, tout simplement. Parfait dans la lecture des trajectoires et en couverture, au point qu'on s'est demandé si Cristiano Ronaldo était bien sur la pelouse. Il est averti mais ne peut pas faire beaucoup mieux pour intervenir sur Francisco Conceiçao (84e).

Theo Hernandez : 5/10

Discret pendant 120 minutes, c'est lui qui délivre les Bleus et composte le billet pour Munich en inscrivant le tir au but vainqueur. On lui pardonnera son déchet avec le ballon et même de s'être fait déposer par Francisco Conceiçao en prolongation. De toute façon, sur cette action, Cristiano Ronaldo avait décidé d'envoyer le ballon sur la lune (93e).

0 - Ni Jules Koundé ni Bradley Barcola, qui ont tous deux réussi leur tentative, n'avait déjà tiré de penalty ou de tir au but en carrière professionnelle avant ce soir. Culotté. #PORFRA pic.twitter.com/AWPtszlBsU — OptaJean (@OptaJean) July 5, 2024

Aurélien Tchouameni : 6/10

Bon dans son rôle de colmateur, mais aussi dans sa capacité à écarter le jeu sur les ailes grâce à ses transversales léchées. Il doit régler la mire sur ses tentatives de loin.

N'Golo Kanté : 5,5/10

Toujours aussi hyperactif, mais tellement frustrant dans ses choix, un peu trop conservateurs. L'initiative est là, mais il manque de tranchant, à l'image de ses frappes aux allures de passes pour le gardien en fin de deuxième période (88e, 89e).

Eduardo Camavinga : 7/10

Il avait la lourde tâche de remplacer Adrien Rabiot, suspendu, et l'a très bien fait. Plus jeune titulaire tricolore en phase à élimination directe d'un Euro depuis Nicolas Anelka en 2000, il n'a souffert d'aucun complexe. Le Madrilène s'est montré inspiré dans ses prises de risques, par la passe ou dans ses retours défensifs. Il doit cependant convertir son énorme occasion (70e) – peut-être la plus grosse du match –, conclue par une frappe trop croisée. Remplacé par Youssouf Fofana (90e), qui a transformé son tir au but.

Antoine Griezmann : 4/10

On n'a toujours pas retrouvé le Griezmann du Mondial. Replacé dans le cœur du jeu, il a participé à quelques jolis mouvements sans faire de différence majeure. Il gâche une situation qu'il a lui-même créée en récupérant le ballon dans son camp puis en le poussant trop loin (54e). Remplacé par Ousmane Dembélé (67e), qui a beaucoup tenté, avec une réussite fluctuante. On retiendra qu'il a remis les Bleus dans le droit chemin et qu'il a parfaitement lancé la séance de tirs au but.

🇫🇷 Antoine Griezmann n'a pas été décisif lors de ses 8 dernières sélections avec l'équipe de France. La pire série de sa carrière en sélection A. #FRAPOR #EURO2024 — Stats Foot (@Statsdufoot) July 5, 2024

Randal Kolo Muani : 4/10

Comme un flash-back de la finale du Mondial. Il s'est procuré l'occasion qui aurait pu tout changer, mais le destin n'a pas voulu le récompenser. Après l'arrêt d'Emiliano Martinez, il repensera sans doute au tacle de Ruben Dias, qui a dévié son tir de juste ce qu'il fallait (66e). Son gros boulot défensif ne suffira pas à faire oublier son manque de justesse dans la zone de vérité, là où il était attendu. Remplacé par Marcus Thuram (86e).

Kylian Mbappé : 2/10

C'est dans ce genre de matchs qu'on rappelle qu'on est un grand joueur. Ce soir, il n'a pas été au rendez-vous. Hormis un centre ayant forcé Diogo Costa à la parade (22e), Kylian Mbappé n'a rien créé par lui-même. La magie n'a pas opéré. On retiendra tout de même ce retour pour gêner la tête d'un Bernardo Silva en position dangereuse au deuxième poteau, qui lui a valu de prendre un coup sur son nez fracturé (54e). Même Didier Deschamps a acté le fait que son capitaine ne serait pas celui qui ferait basculer la rencontre et l'a sorti avant la seconde période de la prolongation pour le remplacer par Bradley Barcola (105e), qui a converti son tir au but.