Législatives 2024 : "Plus que jamais, il faut aller voter, il y a vraiment urgence", appelle Kylian Mbappé

Pour sa troisième apparition en conférence de presse de l'Euro 2024, Kylian Mbappé a à nouveau été interrogé sur les élections législatives, jeudi 4 juillet, à Hambourg (Allemagne). Sans nommer le risque de voir le Rassemblement national obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale, ce dernier a utilisé à deux reprises le terme d'"urgence". "Plus que jamais il faut aller voter. Il y a vraiment urgence. On ne peut pas laisser notre pays entre les mains de ces gens-là. C'est vraiment urgent. On a vu les résultats, c'est catastrophique. On espère que ça va changer, que tout le monde va se mobiliser pour voter et voter pour le bon côté", a appuyé le capitaine de l'équipe de France.

Avant le premier tour, il avait appelé "les jeunes à aller voter" car "les extrêmes" étaient "aux portes du pouvoir". Cette déclaration avait entretenu le flou, mettant peut-être sur le même plan les deux camps opposés sur l'échiquier politique, Rassemblement national, donc, et Nouveau Front populaire. Jeudi, par une blague, il a semble-t-il donné une préférence. Lorsqu'un journaliste lui a signalé qu'il était à son "extrême gauche" avant de lui poser une question, Kylian Mbappé lui a répondu, hilare, "heureusement que vous n'étiez pas de l'autre côté".

Le nouveau joueur du Real Madrid n'est pas le seul joueur présent à l'Euro ayant pris position. Marcus Thuram avait été le premier à dégainer contre le RN. Ibrahima Konaté, samedi, et Jules Koundé, lundi, avaient également osé fustiger la montée du racisme en France. "Ce qui est en train de se passer en France m'inquiète. On ne peut pas laisser le pouvoir à certaines personnes qui sont dans l’optique de diviser les gens. La diversité, en France, c'est notre force et ça l'a toujours été", avait par exemple déclaré Ibrahima Konaté.