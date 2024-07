"Il n'est pas à 100%, mais Mbappé est toujours une menace" : avant la demi-finale Espagne-France, tous les yeux braqués sur l'attaquant star des Bleus

Les Bleus ont rendez-vous pour les demi-finales de l'Euro ce mardi 9 juillet à 21 heures, face à l'Espagne. La meilleure attaque affronte la meilleure défense, un choc aux allures de finale avant l'heure et un joueur qui concentre toutes les attentions : Kylian Mbappé. Le capitaine des Bleus est particulièrement regardé de l'autre côté des Pyrénées. L'ancien Parisien, nouveau joueur du Real Madrid depuis le 1er juillet, affiche un niveau de jeu très décevant depuis le début de la compétition mais reste le sujet numéro 1 à Munich, où se joue la rencontre.

Dans la salle de presse du stade du Bayern, son nom est sur toutes les lèvres, surtout au sein des médias espagnols. "Ça va être le duel le plus suivi au monde mais plus particulièrement en Espagne depuis qu'il a signé au Real", juge Andre Onrubia, journaliste pour le quotidien sportif espagnol AS. Il suit l'équipe de France depuis le début de l'Euro et écrit quotidiennement sur Kylian Mbappé. "Il n'est pas à 100%, mais Mbappé est toujours une menace", prévient-il.

𝑫𝑬́𝑻𝑬𝑹𝑴𝑰𝑵𝑬́𝑺 😤

RDV demain pour la demi-finale de l'Euro ! 🇪🇸🇫🇷 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/2IjTvVKGfy — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 8, 2024

Pablo Planas travaille quant à lui pour le quotidien sportif catalan El Mundo Deportivo. Mbappé, même diminué, peut "bien sûr" faire la différence d'après lui.

"Même si Kylian Mbappé n'est pas à 100%, il peut résoudre un match à lui tout seul. Il faut être attentif même s'il avait un pied cassé." Pablo Planas, journaliste à El Mundo Deportivo à franceinfo

Une menace dont se méfient également les joueurs. "Je ne fais pas confiance à ce que disent les Français sur lui. Il peut faire la différence très facilement et à tout moment. Il sera une menace et nous devrons garder un oeil sur lui", confie Rodri, le capitaine de la Roja qui considère Kylian Mbappé comme la principale menace côté tricolores.