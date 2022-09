Guerre en Ukraine : la Russie ne participera pas à l'Euro de football 2024

Déjà exclue de la Coupe du monde 2022, la Russie ne prendra pas non plus part à l'Euro 2024. "L'équipe nationale russe ne participera pas au tirage au sort du tour de qualification du Championnat d'Europe 2024, qui se tiendra le 9 octobre à Francfort", a écrit, mardi 20 septembre, la fédération russe de football (RFS) dans un communiqué.

Сборная России не будет участвовать в жеребьёвке отборочного этапа ЕВРО-2024.



Причина – февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее «до дальнейшего уведомления». pic.twitter.com/0a8mDYDkI3 — РФС (@rfsruofficial) September 20, 2022

"La raison provient de la décision de l'UEFA en février de suspendre la participation des équipes nationales et des clubs russes aux compétitions de l'organisation, et ce jusqu'à nouvel ordre" a ajouté la RFS. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en février dernier, la Russie et les sportifs russes sont exclus de la majorité des événements sportifs. L'Euro 2024 de football se déroulera en Allemagne, du 14 juin au 14 juillet 2024.