France-Suisse : "Il nous a manqué de tout", regrette Raphaël Varane après l'élimination des Bleus

La déception est immense. La France est tombée lors de la séance de tirs au but contre la Suisse, lundi 28 juin, en huitièmes de finale de l'Euro. Au micro de TF1 après la rencontre, Raphaël Varane a tenté de mettre des mots sur cette désillusion. "C'est évidemment une énorme déception. Je pense qu'on a été à réaction ce soir. On a raté la première période. Il nous a manqué de tout. Et sur cette deuxième période, on a bien réagi, mais on a laissé trop d'espaces, alors qu'on avait deux buts d'avance. Je pense qu'on a mal géré nos temps forts et nos temps faibles", a expliqué le défenseur tricolore.

Malgré la défaite, le joueur du Real Madrid a tenté de se projeter sur la suite : "Je pense qu'on a un bon groupe, une bonne mentalité. On va analyser le match, garder la tête haute, et surtout penser à nos prochains objectifs. Malheureusement, l'Euro s'arrête aujourd'hui (lundi) pour nous. Mais il n'y aura pas grand chose à dire, c'est difficile".

1/4 - La France ne disputera pas les quarts de finale d’une compétition majeure pour la 1re fois depuis la Coupe du Monde 2010, où elle avait été éliminée en phase de groupes. Désillusion. #FRA #EURO2020 pic.twitter.com/36imHmYPVO — OptaJean (@OptaJean) June 28, 2021

"Tout le monde attendait plus"

Le capitaine des Bleus, Hugo Lloris a également parlé de l'élimination des Bleus, et surtout de son épilogue, aux penalties. "C'est douloureux, encore plus sur une séance de tirs au but où c'est de la loterie. Je pense qu'on peut regretter d'avoir relancé les Suisses avec ce 3-2, l'égalisation nous fait très mal. On ne peut pas nous reprocher notre manque de générosité. En face, il y avait du répondant et de l'adversité", a déclaré le portier de Tottenham, avant de défendre ses coéquipiers. "On ne peut pas parler de match raté. Comme on est l'équipe de France, on est champions du monde en titre et se faire éliminer en huitièmes de finale, ce n'est pas bon parce que tout le monde attendait plus. Il faudra digérer cette déception", a analysé le capitaine tricolore.

"Mbappé est profondément triste"

S'il a marqué la saison de Ligue 1 et de Ligue des champions de son empreinte, Kylian Mbappé a erré dans cet Euro 2021. Contre la Suisse, le joueur du Paris Saint-Germain a manqué sa frappe dans la séance de tirs au but et quitte ce tournoi, sans avoir fait trembler les filets.

"Il est profondément triste, comme l'ensemble des joueurs. Personne ne peut lui en vouloir à partir du moment où il prend sa responsabilité. Rater un penalty, ça peut arriver. Il est très marqué, mais il a toutes les qualités pour avoir des jours meilleurs", a expliqué Didier Deschamps, après la rencontre. Ces jours meilleurs auront-ils lieu avec le même sélectionneur ? L'ancien capitaine des Bleus a botté en touche : "Là n'est pas la question. Aujourd'hui je suis triste comme l'ensemble du groupe, le staff".