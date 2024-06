Football : "Luis Enrique et Luis Campos m'ont sauvé"... Kylian Mbappé revient sur sa dernière saison au PSG

Kylian Mbappé est un homme "libéré et soulagé". C'est lui qui l'a affirmé, mardi 4 juin, en conférence de presse avant le match amical des Bleus contre le Luxembourg, mercredi 5 juin. Le capitaine des Bleus n'a pas manqué d'évoquer les difficultés qu'il a rencontrées lors de sa dernière saison avec le Paris Saint-Germain.

"Je pense que j'ai attaqué cette saison avec une ambition différente, avec des exigences différentes, car j'ai toujours pensé que je n'allais pas jouer, a déclaré le tout nouveau joueur du Real Madrid. Même si j'ai eu de meilleures saisons, c'était la plus difficile à jouer et j'ai une fierté de l'avoir jouée. Techniquement, elle est peut-être un peu moins bonne que mes standards. Mais quand je vois tout ce que j'ai dû subir, je suis content et je pense que c'est la meilleure saison de ma carrière."

Invité à aller plus loin sur ce qu'il estimait avoir subi, Kylian Mbappé a attesté avoir été menacé d'être empêché de jouer : "On me l'a dit en pleine face, on m'a parlé violemment. Luis Enrique et Luis Campos m'ont sauvé. Je n'aurais pas remis un pied sur le terrain sans eux. C'est la vérité, c'est pour ça que j'ai toujours eu cette reconnaissance par rapport au coach et au directeur sportif."