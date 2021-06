Euro : coup d’envoi à Rome, avec le match Italie-Turquie

De la musique, de la joie, et de la légèreté… Avec un an de retard, la fête européenne du football commence à Rome, en Italie, et il y a déjà beaucoup de supporters de tous les pays. La grande originalité de cette compétition est qu’elle se tient en même temps dans 11 pays, et que les instances du football européen ont exigé des matchs ouverts au public. Tous les pays ont fini par accepter, sauf l’Irlande, qui a renoncé pour des raisons sanitaires.

16 000 spectateurs à Rome

À Rome, pour être parmi les 16 000 spectateurs admis, il faudra avoir été vacciné ou bien testé négatif dans les 48 heures avant le match. "Les billets sont prévus avec la distance physique nécessaire entre les spectateurs. Le stade est grand, il peut contenir jusqu’à 70 000 personnes, donc il n’y aura pas de problème de distance", explique Vito Cozzoli, président du comité d’organisation. Une fan zone a également été installée dans la ville.