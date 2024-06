Euro 2024 : quels résultats pour l'équipe de France quand elle ne peut pas compter sur Kylian Mbappé ?

Ni sa présence, ni son absence n'ont été officialisées. "Tout va dans le bon sens pour que Kylian Mbappé puisse être disponible", a soufflé Didier Deschamps en conférence de presse de veille de match. Vraie info ou coup de bluff, le sélectionneur des Bleus n'a pas dissipé le brouillard. Son capitaine pourrait ne pas jouer ou même commencer sur le banc face aux Pays-Bas pour le deuxième match de l'équipe de France à l'Euro 2024, vendredi 21 juin.

On ne connaît pas encore les contours de l'attaque que Didier Deschamps va aligner, mais il lui est déjà arrivé de se priver de l'actuel troisième meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Le cas reste assez rare puisque le prodige de Bondy n'a raté que 14 matchs sur 93 possibles depuis sa première sélection en mars 2017 (soit 85% de matchs joués). En tournoi majeur, il faut remonter à la finale de l’Euro 2016 pour retrouver la trace d’une rencontre disputée sans lui. Une éternité.

19 - Kylian Mbappé en tournois majeurs depuis 2018 (CM + EURO) :



🥇19 matches sur 19 possibles

🥇91% du temps de jeu possible

🥇Impliqué sur 39% des buts de la France (15/38)



Cassé. pic.twitter.com/lgfrcfAQI2 — OptaJean (@OptaJean) June 18, 2024

Si l’on se penche sur les 14 rendez-vous internationaux manqués par Kylian Mbappé, l’équipe de France affiche un bilan de neuf victoires, trois nuls et deux défaites. Le dernier s’est conclu sur un revers à Dortmund contre l’Allemagne l’automne dernier (1-2). Ce soir-là, l’intéressé était gêné par une douleur au tendon rotulien et Olivier Giroud manquait aussi à l’appel. "On ne sait pas ce qui se serait passé [avec eux]", avait reconnu Didier Deschamps après la rencontre.

Sans Mbappé, les Bleus à la peine

Il faut dire que Kylian Mbappé s'est rendu quasi-indispensable en équipe de France. Depuis le final four de la Ligue des nations en octobre 2021, il est directement impliqué dans 57% des buts de la sélection tricolore (30 buts, 18 passes décisives en 31 matchs - le CSC de l'Autriche qu'il a provoqué ne comptant même pas dans ce total), en plus d'avoir récupéré le brassard de capitaine début 2023. Plus le temps passe et plus ses absences se font sentir.

Kylian Mbappé apparu avec un pansement sur le nez à l'entraînement à Paderborn (Allemagne), le 19 juin 2024. (Hortense Leblanc)

Les Bleus n'ont tout simplement remporté aucun de leurs sept derniers matchs au cours desquels Kylian Mbappé n'a pas eu droit à au moins une heure de jeu. 0-0 contre le Canada, 2-2 contre la Grèce, 1-2 contre l'Allemagne, 0-1 contre la Tunisie, 1-1 contre l'Autriche, 1-1 contre la Croatie, 1-2 contre le Danemark, voilà les résultats de l'équipe de France dans cette série qui remonte jusqu'à l'été 2022. On comprend mieux pourquoi Adrien Rabiot parlait de "coup dur" jeudi, à l'idée de devoir se priver du nouveau joueur du Real Madrid contre les Pays-Bas.

"C’est un joueur très important, c’est notre capitaine, un leader, ça va peser. Après, on ne va pas se cacher qu'on a un groupe exceptionnel. Vu les gars qu’on a sur le banc, on a largement de quoi le remplacer", avait ensuite tempéré Rabiot. Réponse ce soir contre l'adversaire le plus coriace du groupe D.