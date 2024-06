Euro 2024 : plusieurs masques pour Kylian Mbappé et un manque d’adresse criant pour les Bleus à l’entraînement

Les filets ont tremblé à l'entraînement des Bleus, dimanche 23 juin, mais plutôt ceux destinés à protéger les tribunes derrière le but. Dans la bonne humeur et chambreurs, les Bleus se sont entraînés à tirer, mais leur faible réussite ne va pas être de nature à les rassurer sur leur manque d'efficacité. Kylian Mbappé, grand animateur de la séance de frappes, en a manqué beaucoup lui aussi, alors qu'il a tiré sans son masque.

24 joueurs de l'équipe de France présents à l'entraînement à deux jours de France-Pologne. Kylian Mbappé est là avec son masque, au contraire d'Eduardo Camavinga pic.twitter.com/z6UQsZ4PHr — Andréa La Perna (@A_LaPerna) June 23, 2024

Avant cela, il était entré sur la pelouse de la Home Deluxe Arena de Paderborn avec un nouveau masque, avec des aérations au niveau du front, qu'il touchait et réglait moins que les précédents. Mais durant un exercice de reprises de centres, qui lui ont été adressés à ras de terre, l'attaquant de l'équipe de France, pas en réussite (aucun but sur ses dix premières tentatives), a décidé de changer de protection. Il a remis le masque qu'il portait à l'échauffement contre les Pays-Bas et a trouvé plus facilement le chemin des filets, avant de l'enlever de joie pour célébrer un but. Il ne l'a ensuite pas conservé pour une séance de tirs.

Benjamin Pavard plus précis que les attaquants

Seuls les remplaçants du match contre les Pays-Bas, à l'exception de Kingsley Coman et d'Eduardo Camavinga, gêné à une cheville mais sans gravité, ont participé à cet exercice de frappes face à Alphonse Areola et Brice Samba dans les buts. Et l'adjectif le plus utilisé par les journalistes postés en tribunes pour le qualifier fut : "catastrophique". Benjamin Pavard s'est révélé être le meilleur tireur parmi un groupe composé d'Olivier Giroud, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé ou encore Bradley Barcola. Ce dernier est même rentré plus tôt aux vestiaires que les autres, frustré par son manque de réussite.

Un Mbappé battu mais comme dans une cour de récréation aujourd'hui pic.twitter.com/kobocSmp7c — Andréa La Perna (@A_LaPerna) June 23, 2024

Kylian Mbappé a lui aussi montré sa frustration, tout en gardant le sourire et l'autodérision. "Mais quoi ? Mais quoi ?", a-t-il par exemple crié, en rejetant ensuite la faute sur les ballons. Il n'a pas non plus hésité à chambrer Olivier Giroud, qui n'a certainement pas marqué des points aux yeux de Didier Deschamps, et qui lui a rendu la pareille sur ses tirs manqués. Une ambiance légère donc, malgré une maladresse qui ne mettra pas les attaquants bleus en confiance pour le match contre la Pologne, mardi.