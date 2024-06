Euro 2024 : le pénalty de Robert Lewandowski contre les Bleus était-il valable ?

Si l'attaquant polonais a stoppé sa course d'élan au moment de tirer son pénalty mardi, son but égalisateur face à la France était bien licite.

C'est une action qui change beaucoup de choses pour les Bleus. Devant au score grâce à un pénalty de Kylian Mbappé, l'équipe de France a finalement concédé un match nul frustrant contre la Pologne (1-1), mardi 25 juin, qui la prive de la première place de son groupe. La faute à un manque d'efficacité criant, mais également à un geste mal maîtrisé de Dayot Upamecano qui a offert la possibilité à Robert Lewandowski d'égaliser à la 79e minute, sur pénalty également.

La première tentative du Polonais, repoussée par Mike Maignan, a été invalidée, à juste titre, par l'arbitre car le gardien de l'équipe de France n'avait pas "au moment du tir (...) au moins un pied sur ou derrière sa ligne", comme le précise l'article 14.1 de l'IFAB, qui régit les règles du jeu. Le deuxième penalty, validé, interroge. Mais pour Rémi Serpaud, arbitre de N2 et N3, là aussi, l'arbitre a vu juste : "La loi parle bien de 'faire semblant de frapper le ballon'. Textuellement, quand Robert Lewandowski stoppe sa course, il ne feinte pas sa frappe, donc il n'y a pas d'erreur d'arbitrage."

En effet, l'article 14.2 de l'IFAB précise bien : "Si le tireur fait semblant de frapper le ballon après avoir terminé sa course (marquer un temps d’arrêt dans sa course est autorisé), l’arbitre avertira le tireur." En l'occurrence, l'avant-centre n'a pas feinté la frappe, il a seulement marqué plusieurs temps d'arrêts dans sa course comme il le fait habituellement.

Mais la loi parle "d'un temps d'arrêt", et pas de plusieurs. C'est cela qui a notamment fait enrager Mike Maignan qui a regretté, sur Instagram après le match, la validation du but, en repartageant une publication de ses représentants qui dénonçait sa course d'élan : "Tandis que l'attaquant entame sa 87e feinte dans sa course d'élan."

Pour Rémi Serpaud, là aussi, les lois du jeu ne laissent pas de place au doute : "C'est subtil, mais en clair, la loi ne précise pas. Donc si le tireur veut s'arrêter 20 fois, il peut." Autrement dit, le but de l'attaquant polonais a été validé à raison.