Euro 2024 : "La Roja mérite de gagner et on est très fiers", s'enthousiasment les supporters espagnols qui célèbrent un sacre européen historique

Au bout du suspense, l'Espagne est sortie victorieuse de la finale de l'Euro 2024. L'équipe a fini par s'imposer 2 buts à 1 face à l'Angleterre dimanche en Allemagne. La Roja rentre ainsi dans l'histoire de l'Euro en étant la première nation à obtenir un 4e sacre continental, brisant le rêve de l'Angleterre, toujours sans trophée après 58 ans d'attente.

Dans un stade olympique de Berlin rempli aux deux tiers de fans anglais, la malédiction s'est donc poursuivie pour les pauvres Three Lions, en quête d'un titre depuis la Coupe du monde 1966 organisée sur leur sol... mais qui a fait vibrer les fans espagnols. Comme Toni, qui, au moment du coup de sifflet final, ne cache pas sa délivrance. Venu de Madrid, il confie avoir été très inquiet quand l'Angleterre est revenue au score dans la deuxième période. "Après leur égalisation, c'était stressant. Ils ont eu deux grosses occasions et puis on a réussi à marquer un deuxième but [à la 86e minute]. Je suis très heureux, c'est incroyable ! Dans cet Euro, on n'a jamais perdu, ni fait match nul, c'était parfait", s'enthousiasme le supporter.

La percussion, la vitesse, la possession de balle, tout dans le jeu de l'Espagne a séduit Michel. Ce supporter d'Alicante a assisté aux sept matches de la Roja : "Ils jouent tous vraiment ensemble, en équipe, ils se battent les uns pour les autres, ils restent concentrés... C'était ça la clé ! C'est l'équipe qui a marqué le plus, donc elle mérite de gagner et on est très fiers."

"Ils l'ont mérité"

Edvin, 48 ans, lui, ne s'attendait pas à voir l'Espagne arriver en finale. Ce sont surtout les deux jeunes ailiers qui l'ont impressionné : Lamine Yamal, 17 ans, depuis samedi 13 juillet, et Nico Williams, 22 ans, buteur, dimanche soir. "Ils n'ont peur de rien, ils jouent de façon décomplexée et ils sont dangereux. Quand ça ne marche pas, ils tentent à nouveau, ils ne baissent jamais les bras", analyse-t-il.

"C'est prometteur pour la suite. Maintenant ce serait génial de gagner la Coupe du Monde ! Ils sont jeunes, donc ils le peuvent." Edvin, un supporter espagnol à franceinfo

"Comme toujours dans ce genre de match, les marges sont minces, mais c'était la meilleure équipe du tournoi. Dans l'ensemble, ils l'ont mérité", a reconnu, fair-play, le sélectionneur anglais Gareth Southgate auprès de la BBC. "L'Espagne veut marquer l'histoire", avait dit le sélectionneur avant la finale. C'est désormais chose faite.