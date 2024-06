Euro 2024 : l'Espagne contre la surprise géorgienne, l'Angleterre pour monter en puissance face à la Slovaquie... Le programme de dimanche

L'Espagne et l'Angleterre partent favoris dans ces deux huitièmes de finale, dimanche. Mais elles devront se méfier de deux équipes qui joueront toutes deux l'une des rencontres les plus importantes de leur histoire.

Deux équipes favorites à la victoire finale face à deux formations déjà heureuses d'être sorties des poules. Les deux huitièmes de finale, dimanche 30 juin, proposent des affiches assez déséquilibrées sur le papier. La Géorgie a créé la surprise en sortant de son groupe pour sa première compétition internationale et va croiser le chemin de l'Espagne, seule équipe à avoir remporté ses trois matchs de poule. Dans l'autre rencontre, l'Angleterre va tenter de proposer autre chose qu'en phase de groupes, face à la Slovaquie.

L'affiche à ne pas manquer : Espagne-Géorgie à 21 heures

Le petit poucet de cet Euro va-t-il créer un nouvel exploit ? Après avoir battu le Portugal (2-0), la formation de Willy Sagnol s'attaque à une nouvelle montagne. Avec ses deux attaquants talentueux Khvicha Kvaratskhelia et Georges Mikautadze et son gardien – parmi les meilleurs de la compétition jusqu'ici – la Géorgie va tenter d'aller gêner les Espagnols.

Mais depuis le début de l'Euro, la Roja impressionne. Avec un milieu composé de Fabian Ruiz, Rodri et Pedri, qui rappelle les plus beaux jours de l'Espagne et deux ailiers virtuoses (Nico Williams et Lamine Yamal), les hommes de Luis de la Fuente ont des arguments pour aller très loin.

L'équipe à surveiller : l'Angleterre face à la Slovaquie à 18 heures

Les hommes de Gareth Southgate vont-ils enfin proposer du jeu ? Lors de la phase de groupes, les Anglais ont été très décevants. Dotés d'un effectif hors du commun, les Three Lions n'ont jamais semblé capables de jouer en équipe. Avec seulement deux buts marqués en trois matchs, l'Angleterre devra se réinventer pour trouver la faille face à la Slovaquie.

De leur côté, les coéquipiers de Milan Skriniar devront garder leur efficacité s'ils veulent poursuivre leur aventure. Avec une moyenne de quatre tirs cadrés par match, les Slovaques ont marqué lors de chaque rencontre. En cas de qualification, la Slovaquie rejoindrait les quarts de finale d'une compétition majeure pour la première fois de son histoire.