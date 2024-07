Euro 2024 : grand artisan de l'invincibilité des Bleus, Mike Maignan décrit comme "la crème de la crème" par ses coéquipiers

Mike Maignan a réalisé quinze arrêts et n'a encaissé qu'un seul but, sur pénalty, depuis le début de l'Euro.

"Les gars on a Mike, hein !", lançait Marcus Thuram à ses coéquipiers avant la séance de tirs au but en quarts de finale contre le Portugal, preuve de la sérénité qu'apporte le gardien de but à ses coéquipiers. Car si les Bleus ont atteint les demi-finales de l'Euro sans encaisser un but dans le jeu, leur portier en a une grande part de responsabilité. Contre l'Espagne, mardi 9 juillet, il tentera de garder sa cage inviolée pour espérer atteindre la finale de sa première compétition en tant que gardien numéro 1 de l'équipe de France.

Bruno Fernandes et Vitinha doivent encore avoir en tête les deux interventions magistrales de Mike Maignan pour détourner leurs tirs en quarts de finale. Deux parades qui viennent s'ajouter aux treize autres arrêts réalisés dans cet Euro. "Un grand, grand, merci à Mike. Quand on ne fait pas le taf, il est là pour nous sauver", saluait William Saliba après le match contre le Portugal. "On a un très grand gardien, c'est la crème de la crème. On est très bien défensivement, parfois ils arrivent quand même à passer, mais on a un gardien extraordinaire, ça nous aide à gagner les matchs", abondait Aurélien Tchouameni.

Un regard qui change le jour de match

Leader par ses performances sur le terrain, Mike Maignan, pourtant timide de nature, l'est aussi dans le vestiaire, où son influence est plus importante depuis son avènement en tant que gardien numéro 1 après la retraite d'Hugo Lloris. Ses coéquipiers racontent d'ailleurs que son visage change quand approche le match. "Il a le switch le jour J et dans son regard, on sait qu'il va répondre présent, c'est quelqu'un qui veut tout déchirer sur son passage", assurent Alphonse Areola et Brice Samba, qui ne peuvent que reconnaître la supériorité de leur partenaire et concurrent.

"Avec le ton de voix qu’il a, il est plus écouté que la norme, et le fait qu’il ne parle pas tout le temps, quand on entend sa voix, ça fait tilt. Il y a un grand silence, tu vois dans son regard que c’est lui la rampe de lancement." Youssouf Fofana

Pour ses défenseurs, le gardien des Bleus n'hésite pas à donner de la voix. "Il parle énormément, donne beaucoup d'informations. Il est attentif sur ce qu'il se passe devant lui, et pour un défenseur c'est extrêmement plaisant d'avoir un gardien qui vous guide à ce point-là. Il vous rappelle quand vous avez trois mètres de retard et vous encourage quand vous êtes bien positionné", apprécie Jonathan Clauss.

Il a fait des pénalties sa spécialité

Précis au pied, réactif sur sa ligne, Mike Maignan est un gardien complet qui a aussi fait des penalties l'une de ses spécialités. Il s'était d'ailleurs introduit au football professionnel en arrêtant un pénalty lors de ses deux premiers matchs avec Lille en 2015, et en a depuis arrêté 21% en matchs officiels. Contre la Pologne en phase de groupes, il avait arrêté la première tentative de Robert Lewandowski, qui avait eu l'opportunité de tirer une seconde fois puisque le gardien n'avait pas gardé un pied sur sa ligne pendant la course interrompue du Polonais.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

Et s'il n'a pas réussi à arrêter une tentative portugaise lors de la séance de tirs au but en quarts de finale, Kylian Mbappé est persuadé qu'il a joué un rôle dans la frappe sur le poteau de Joao Felix. "Quand tu es tireur et qu'en face tu sais que tu as un gardien qui peut aller la chercher, tu essayes d'avoir l'angle, et parfois l'angle c'est le poteau. Aujourd'hui (vendredi) on a eu de la réussite, mais il a une part importante dans tout cela, parce qu'au-delà des pénalties, son match était top", a souligné le capitaine des Bleus. Si Mike Maignan n'a pas encore reçu de trophée d'homme du match depuis le début de l'Euro, il est peut-être l'homme du tournoi aux yeux de ses coéquipiers.