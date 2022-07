Euro 2022 : que disent les statistiques avant la demi-finale Allemagne - France ?

Vous connaissez le fameux adage "Et à la fin c'est l'Allemagne qui gagne" ? Il s'est longtemps vérifié pour l'équipe de France féminine de football. Alors que les Bleues s'apprêtent à affronter les Allemandes dans la demi finale de l'Euro, mercredi 27 juillet, à Milton Keynes (Angleterre), le rapport de force peut paraître inégal.



>> Euro 2022 : ce qu'il faut savoir sur l'Allemagne, qui affronte la France en demi-finale

Les Allemandes ont la poisse depuis 2016

Huit fois championnes d'Europe sur 10 participations, les Allemandes ont remporté leurs six dernières demi-finales d'un Euro depuis 1993. Bourreaux des Françaises au mondial 2011 - victoire 4 buts à 2 en phases de poules - , tombeuses des Françaises au Mondial 2015 - victoire 5-4 aux tirs au buts en quarts de finale -, le bilan des Bleues est bien mince, avec une seule victoire en neuf rencontres.

Mais ça c'etait avant 2016 : avant cette médaille d'or olympique à Rio qui semble avoir porté la poisse aux Allemandes. Car l'année suivante, lors du Championnat d'Europe, elles sont sorties dès les quarts par le Danemark. Idem au Mondial de 2019, où les Allemandes sont éliminées par la Suède. Et depuis, elles ont été battues deux fois sur trois par les Françaises dont la dernière à Strasbourg en juin 2021.

Des joueuses expérimentées

Avec cette demi-finale de l'Euro, les Bleues sont à un niveau international jamais atteint dans leur histoire. Corinne Diacre, la sélectionneuse, refuse d'ailleurs que l'on qualifie son équipe d'inexpérimentée. Si la capitaine Wendie Renard est à ce jour la seule joueuse tricolore à avoir disputé une demi-finale en équipe de France A, de nombreuses Françaises ont toutefois connu cette expérience sous le maillot bleu dans les jeunes catégories : "On a des jeunes joueuses dans ce groupe-là, qui ont déjà fait des demi-finales et des finales. Je trouve que c'est faire offense aussi à nos deux équipes de Ligue des champions qui, elles, ont l'habitude de faire des demi et des finales. Donc excusez-moi, mais elles ont l'habitude", tacle la sélectionneuse.

Il faut en effet dire qu'au sein de la sélection française, neuf joueuses - cinq lyonnaises et quatre parisiennes - étaient bien présentes dans le dernier carré de la dernière ligue des Champions. D'autres, comme la Montpelliéraine Charlotte Guilbault veulent profiter du moment sans se prendre la tête : "Forcément, on est contentes, c'est le dernier carré."

"J'ai 32 ans, je suis en fin de carrière, j'ai envie de profiter du moment présent. On a un groupe de qualité. Oui, j'ai faim." Charlotte Guibault à franceinfo

De toute façon, cette demi-finale n'est pas une fin en soi, poursuit la capitaine tricolore Wendie Renard : "Les jeunes joueuses qui sont là, elles ont beaucoup de maturité, elles ont beaucoup d'expérience aussi et elles ont envie de gagner un titre avec notre beau maillot national."

Cette fois, c'est le moment : et à la fin, ce sont les Bleues qui doivent gagner... pour disputer leur première finale dans une compétition majeure. Ce serait dimanche 30 juillet à Wembley face à des "Lionnes" anglaises qui ont dévoré la Suède.