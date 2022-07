Euro 2022 : la Suède se sort du piège belge pour rejoindre les demi-finales

Elles se sont fait peur. Au terme d'un match particulièrement serré, la Suède s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro 2022 en venant à bout de la Belgique, vendredi 22 juillet, grâce à un but marqué à quelques secondes de la fin du match (1-0). Grâce à cette victoire au stade du Leigh Sports Village, en banlieue de Manchester, les Suédoises retrouvent le dernier carré de l'Euro pour la première fois depuis 2013. Elles affronteront l'Angleterre, pays hôte de la compétition, mardi 26 juillet.





And breath!



Sweden are through to the semi-finals thanks to Linda Sembrant's late winner #WEURO2022