Euro 2022 : l'Angleterre renverse l'Espagne en prolongation et se qualifie pour les demi-finales

Le pays organisateur a eu chaud. Virtuellement éliminées à dix minutes de la fin, les Anglaises sont parvenues à se défaire des Espagnoles (2-1 après prolongation), mercredi 20 juillet, en quart de finale de l'Euro 2022. Une frappe limpide de Georgia Stanway (98e) a fait jubiler le public de Brighton et a envoyé les Anglaises en demi-finale.

