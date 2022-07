Euro 2022 : ambitieuse mais inexpérimentée, l'équipe de France se prépare à un "vrai combat" contre l'Allemagne

Les Bleues veulent écrire une nouvelle page de leur histoire. Face à l'Allemagne, l'équipe de France va disputer, mercredi 27 juillet, sa première demi-finale européenne. Un cap majeur et une grande nouveauté pour une équipe habituée aux premières places du classement mondial, mais rarement en grande réussite dans les grandes compétitions.

"C'est une demi-finale d'Euro, quelque chose qu'on ne connaît pas encore", a concédé Wendie Renard en conférence de presse mardi soir. Face à ce rendez-vous particulier, les enjeux évoluent. "L'attitude change, il faut jouer avec intelligence, maîtriser les émotions, ne pas paniquer", a résumé la capitaine des Bleues. Il y a dix ans, elle était déjà de l'aventure lors de la dernière demi-finale française dans une grande compétition, aux Jeux de Londres (défaite contre le Japon, 1-2).

"Mes joueuses ne doutent pas"

Après avoir disputé ses quatre premiers matchs à Rotherham, le groupe tricolore prend cette fois ses quartiers au Stadium MK de Milton Keynes, au nord de Londres. "C'est à nous de bien préparer ce match, de faire connaissance avec ce lieu qu'on ne connaît pas", a expliqué la sélectionneuse Corinne Diacre. "Forcément ça rajoute de l'excitation et de la nouveauté (…) On va prendre nos marques", a approuvé sa capitaine.

Mais les inconnues s'arrêtent là. Les Bleues n'entendent pas se cacher derrière l'inexpérience avant d'aborder la rencontre. "On a de jeunes joueuses dans ce groupe qui ont déjà fait des demi-finales et des finales", a rappelé Corinne Diacre, balayant les questions sur la capacité de son effectif à appréhender le rendez-vous. "C'est faire offense aussi à nos deux équipes de Ligue des champions [Lyon et le PSG] qui ont aussi l'habitude de faire des demies et des finales. Excusez-moi, mais elles ont l'habitude", a-t-elle ajouté.

Novices à ce stade de la compétition sous le maillot bleu, les Françaises ne comptent pas céder à la nervosité. "Mes joueuses ne doutent pas, elles sont confiantes (…) Il n'y a aucune inquiétude de notre côté, il n'y a pas eu de travail psychologique, il n'y en a pas besoin", a asséné Corinne Diacre. Ses joueuses ont préparé la rencontre comme les précédentes. La sélectionneuse ne compte d'ailleurs pas changer son plan de jeu : "On va essayer de marquer vite, de rechercher de l'efficacité dans les deux surfaces. J'ai des idées en tête, on essaye aussi d'anticiper de notre côté d'éventuels plans de l'Allemagne pour nous bloquer."

L'Allemagne, modèle à battre

Car c'est bien un adversaire de taille qui se dresse sur la route des Françaises. Doubles championnes du monde en 2003 et 2007, huit fois au sommet de l'Europe, les Allemandes font figure d'épouvantails. "Quand on regarde le palmarès de l'équipe allemande et le nôtre, en termes d'expérience et de vécu, on est face à deux grandes nations, mais pour l'instant, c'est vierge chez nous", a reconnu Wendie Renard.

Germany have not conceded a goal at #WEURO2022 ❌ pic.twitter.com/FIwwa6VoOm — UEFA Women's EURO 2022 (@WEURO2022) July 21, 2022

Les joueuses de Martina Voss-Tecklenburg ont réalisé un début de compétition impressionnant. Invaincues, elles n'ont toujours pas encaissé le moindre but, alors que l'équipe de France a déjà subi défensivement et manqué d'efficacité offensivement. Mais les Bleues ne veulent pas se laisser impressionner. "Ça va être difficile, un vrai combat, mais je pense qu'elles ne sont pas très contentes non plus de tomber sur nous", a estimé Wendie Renard. De quoi créer la surprise et continuer d'écrire leur belle histoire ? Réponse mercredi soir.