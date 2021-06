Euro 2021 : "Un match de titans", estime Didier Deschamps après la victoire des Bleus face à l’Allemagne

Souffrance, solidarité, engagement. C'est ce que les Bleus retiennent après leur victoire face l'Allemagne en ouverture de l'Euro, mardi 15 juin. En livrant une belle prestation défensive, ils l'ont finalement emporté 1-0, "de bon augure" pour la suite de la compétition selon Adrien Rabiot.

Le milieu de terrain s'est montré le premier satisfait au micro de beIN Sports : "On savait avant le match qu'on allait souffrir, on était prêts à ça, il fallait combattre. C'est la victoire de tout un groupe, on a montré un super état d'esprit", a-t-il expliqué. Son coéquipier au milieu de terrain, Paul Pogba, omniprésent mardi soir, a lui aussi évoqué l'âpreté du match au micro de M6 : "Avec le statut de favori, il faut aussi savoir souffrir dans ce genre de prestation".

"Très solidaires dans les moments difficiles"

A l'image de Benjamin Pavard, les Bleus ont disputé de rudes duels. Le latéral a pris un énorme coup de genou de Gosens dans la figure : "J'ai été K.O. dix ou quinze secondes, mais c'est allé mieux par la suite. C'était un sacré choc". Pour se sortir de combat proposé par les Allemands, les Bleus ont été "très solidaires dans les moments difficiles", selon le Bavarois, ce qui a plu à leur entraîneur, Didier Deschamps. "Au niveau de l'engagement et de la détermination, ils ont répondu à mes attentes. C'était un match de très haut niveau, un match de titans", a-t-il reconnu.

Le sélectionneur des Bleus regrette tout de même que son équipe n'ait pas inscrit un deuxième but, "qui nous aurait mis à l'abri", mais ne blâme pas son trio d'attaquants Mbappé-Griezmann-Benzema : "Ils ont contribué à l'effort défensif et ont permis que l'équipe ne prenne pas de but aujourd'hui. On peut améliorer l'animation offensive mais les Allemands nous ont imposé un tel combat qu'il fallait un peu plus de justesse", analyse le sélectionneur.

Alors qu'ils affronteront la Hongrie samedi pour la deuxième journée de la phase de groupes (15 heures), cette victoire est "de bon augure", selon Adrien Rabiot, qui espère "des matches plus simples par la suite".

"La meilleure équipe du monde défensivement"

Alors que le monde du foot s'extasie sur le trio offensif des Bleus, le sélectionneur allemand, Joachim Löw, a lui reconnu leur supériorité défensive après la rencontre : "La France est championne du monde, et ils ont deux défenseurs centraux exceptionnels. C'est franchement la meilleure équipe du monde défensivement, surtout dans les duels aériens. Contre une telle équipe, on a rarement des occasions."

Le technicien allemand a lui aussi souligné l'intensité de la partie : "Les deux équipes n'ont rien lâché dans les duels, les batailles, les courses. On a tout donné, on est bien entré dans le jeu, il n'a manqué qu'un but. Mais ce que j'ai vu comme motivation sur le terrain, ça me laisse plutôt positif pour les matches à venir".

L'Allemagne affrontera le Portugal, samedi 19 juin à 18h, dans le deuxième choc de ce groupe F. La France sera opposée à la Hongrie, le même jour, à 15h.