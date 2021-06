Euro 2021 : les questions que posent le cas positif de Sergio Busquets pour l'Espagne

À quelques jours du début de l'Euro, la Roja va devoir s'organiser, et vite, après le test positif au Covid-19 de son capitaine Sergio Busquets.

La révélation, dimanche 6 juin, du test positif au Covid-19 du capitaine de la Roja Sergio Busquets résonne comme une sonnette d'alarme pour la sélection espagnole. Les hommes de Luis Enrique débutent leur Euro dans six jours, le 14 juin à Séville contre la Suède. Et nul ne sait aujourd'hui si le joueur du Barça sera bien retenu dans le groupe, ni si l'Espagne, en cas de contamination massive, sera disposée à participer à la compétition. En dépit de la chaleur estivale qui règne, c'est bien un vent de frisson qui parcourt l'échine des supporters, de l'autre côté des Pyrénées...

COMUNICADO OFICIAL | Sergio Busquets



La RFEF lamenta comunicar que su capitán Sergio Busquets ha resultado positivo en los últimos test PCR realizados esta mañana en la concentración de la Selección nacional en Las Rozas.



Busquets pourra-t-il disputer l'Euro ?

C'est la première question qui s'est posée au moment de l'annonce, par la Fédération espagnole, du contrôle positif du milieu de terrain blaugrana. Il n'y a pas de temps à perdre et la décision devrait vite intervenir, c'est-à-dire avant le 12 juin. Le sélectionneur Luis Enrique a en effet jusqu'à l'avant-veille du premier match de la Roja pour faire des changements dans son effectif.

Une chose paraît certaine : Busquets ne devrait pas débuter face à la Suède. Mais il est compliqué de se prononcer pour la Pologne, le 19 juin, au cas où le capitaine serait gardé dans le groupe. La rencontre interviendrait 13 jours après son test positif. Et même s'il poursuit son entraînement de manière individuelle, à l'écart du groupe, pas sûr de le voir être aligné sur le pré avec la Roja avant la dernière rencontre du groupe E contre la Slovaquie, le 23 juin. Deux matchs de sacrifice pour maintenir l'un des leaders de l'équipe dans le groupe, voilà - a priori - le prix à payer pour l'Espagne.

Qui pourrait le remplacer ?

Au moment de l'annonce de sa liste des 24 joueurs convoqués pour l'Euro, Luis Enrique avait évoqué la possibilité de recourir aux moins de 21 ans pour combler une défection en cas de tests positifs au Covid au sein de son groupe.

La raison ? Ceux-ci viennent de conclure l'Euro Espoirs (ils ont échoué en demies face au Portugal, 0-1) et sont encore dans un rythme compétitif. Le cas échéant, Martin Zubimendi, le milieu défensif de la Real Sociedad, tiendrait la corde en cas de remplacement poste pour poste, selon la presse espagnole. Mais l'ancien coach du Barça peut aussi considérer que la présence de Rodri et Koke dans sa liste est suffisante et faire appel à un joueur au profil différent.

OFICIAL | ¡¡¡NUESTRA SELECCIÓN!!!



Estos son los 24 futbolistas que defenderán los colores de la @SeFutbol en la #EURO2020.



¡¡Vuestro grito de ánimo será nuestra energía en la lucha por el Campeonato de Europa!!

D'autres joueurs sont-ils susceptibles d'être positifs ?

Dans l'absolu, oui. Mais les coéquipiers de Sergio Busquets ont tous passé un test dimanche, avec un résultat négatif. Ceci étant, et compte tenu de la proximité des joueurs de la Roja avec leur capitaine ces derniers jours, les hommes de Luis Enrique vont devoir continuer à passer des tests PCR, comme c'est le cas depuis lundi matin à Las Rozas, le centre d'entraînement de la sélection. À l'heure actuelle, 19 des 23 internationaux ont déjà été placés entre les mains des services médicaux.

La Fédération a toutefois tenu à préciser que la charge virale détectée sur son capitaine serait "très faible", en espérant que cela limite les infections. En revanche, des interrogations se portent sur les champions d'Europe en titre, le Portugal, contre qui Busquets a livré bataille pendant une heure vendredi 4 juin.

Pour rappel, l'UEFA considère cas contact toute personne ayant été au même endroit qu'une personne testée positive, à une distance de moins de deux mètres pendant plus de 15 minutes.

Fabian Ruiz y Robert Sánchez abandonan la residencia de la selección para realizarse pruebas PCR. La gran mayoría de los jugadores ya se han realizado las pruebas.

Pourquoi les joueurs de la Roja n'ont-ils pas été vaccinés ?

Parce que le ministère de la Santé espagnol s'y opposait. Le président de la Fédération, Luis Rubiales, avait demandé il y a deux mois à la ministre de la Santé Carolina Darias que l'équipe nationale de football soit vaccinée pour le championnat d'Europe des nations. Il plaçait ses espoirs dans le vaccin Janssen, qui ne nécessite qu'une seule dose et permettrait donc d'éviter d'attendre 21 jours avant l'administration d'une deuxième dose en plein Euro. Une requête qu'elle n'avait alors pas autorisée.

Mais à en croire la presse espagnole, une solution d'urgence concernant la vaccination serait à l'étude pour enlever l'épée de Damoclès qui trône au-dessus de la tête de la Roja. À titre de comparaison, si le staff de l'équipe de France est vacciné, la décision "reste personnelle" pour les joueurs, confiait le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, la semaine dernière.