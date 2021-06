Euro 2021 : l’Autriche rejoint les Pays-Bas parmi les qualifiés du groupe C

Les Pays-Bas, déjà qualifiés, se sont assurés, lundi 21 juin, la première place du groupe C de l'Euro 2021 en s’imposant facilement face à la Macédoine du Nord (3-0) grâce à des buts de Memphis Depay et de Georginio Wijnaldum. Dans l’autre match de la poule, l'Autriche a validé son ticket pour les huitièmes de finale en battant l'Ukraine (1-0), qui devra espérer des résultats favorables mardi et mercredi pour prendre l'une des places de meilleur troisième.

L'Autriche trop solide pour l'Ukraine

Elles s’affrontaient pour obtenir le deuxième ticket qualificatif pour les huitièmes de finale. L’Ukraine et l’Autriche ont offert un match plaisant et engagé aux spectateurs présents à la National Arena de Bucarest, et ce sont finalement "les Rouges-Blancs-Rouges" qui ont arraché leur précieux sésame.

Les Autrichiens, légèrement dominateurs en première période, ont été récompensés en ouvrant le score grâce à une tête de Christoph Baumgartner sur un corner tiré par David Alaba. Le néo-Madrilène s’est d’ailleurs montré plus à son avantage face à l’Ukraine, positionné en latéral gauche, alors qu’il était aligné en défense centrale lors des deux premiers matches. Le buteur est lui sorti quelques minutes plus tard, sonné après un choc à la tête.

Les hommes de Franco Foda ont laissé peu d’espaces aux Ukrainiens, exerçant un pressing haut, mais ils ne sont pas parvenus à creuser le score, alors que Marko Arnautovic s’est procuré de belles occasions mais ne les a pas converties. Ils ont surtout réussi à rendre inoffensif Ruslan Malinovskyi, le meilleur passeur de Serie A avec l’Atalanta Bergame. L’Ukraine s’est montré trop peu dangereuse, hormis sur quelques corners et une frappe de Yaremchuk à cinq minutes de la fin du match. Avec un concours de circonstances favorables, les hommes d'Andreï Chevtchenko peuvent toujours espérer une place parmi les quatre meilleurs troisièmes et donc une place en huitièmes de finale. L'Autriche défiera de son côté l'Italie, samedi.

39 – L'Autriche a réussi à se qualifier pour la phase à élimination directe d'un tournoi majeur pour la première fois depuis 39 ans (Coupe du Monde 1982). Relève. #AUT #UKRAUT #EURO2020 pic.twitter.com/gXKvYvvhHF — OptaJean (@OptaJean) June 21, 2021

Les Pays-Bas assument leur statut

Grâce à un but de Memphis Depay et au doublé de Georginio Wijnaldum, les Pays-Bas se sont logiquement imposés face à la Macédoine du Nord. L’ex-Lyonnais a ouvert le score dès la 24e minute, servi par Malen en contre. Il s’est ensuite montré à nouveau décisif à la 50e minute, sur une offrande pour Georginio Wijnaldum, le néo-Parisien. Le capitaine des Oranje s’est même offert un doublé huit minutes plus tard, en profitant d’une frappe repoussée de Depay.



10 - Les Pays-Bas ont marqué au moins 2 buts lors de chacun de leurs 10 derniers matches toutes compétitions confondues, la plus longue série de ce genre dans leur histoire (le précédent record étant à 9, établi en 1934-1935). Oranges. #NED #MKDNED #EURO2020 pic.twitter.com/K7kOKnU3ah — OptaJean (@OptaJean) June 21, 2021

Pour le dernier match international de la légende locale Goran Pandev, la Macédoine du Nord n’est pas parvenue à offrir une première victoire dans une grande compétition internationale à son capitaine. L’envie des Macédoniens n’a pas suffi à palier leurs limites techniques. Les Lions Rouges ont pourtant tenté leur chance, avec treize tirs, mais seulement un seul cadré. Ils sont parvenus à tromper Maarten Stekelenburg à deux reprises, mais Ivan Trichkovski puis Darko Churlinov ont été signalés en position de hors-jeu. La Macédoine du Nord concède sa troisième défaite en autant de matches et est éliminée.