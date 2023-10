Éliminatoires de l’Euro 2024 : contre les Pays-Bas, l’équipe de France veut obtenir sa qualification sur un sans-faute

Les Bleus peuvent valider leur ticket pour le prochain Euro en cas de victoire contre les Pays-Bas, vendredi. Un match nul pourrait aussi suffire mais les joueurs tricolores visent l’excellence.

Plus le temps passe, plus l’on comprend l’attachement de Didier Deschamps à la nouvelle génération de joueurs de l’équipe de France, qui s’est mise en évidence à la Coupe du monde au Qatar. Ces Bleus sont des surdoués, pas négligents mais appliqués, du style premiers de la classe. Contre les Pays-Bas, vendredi 13 octobre à la Johan Cruyff Arena d’Amsterdam, une équipe ambitieuse viserait l’objectif du soir : la qualification pour l’Euro 2024, qui pourrait s’obtenir grâce à une victoire, ou un match nul combiné à une défaite de la Grèce en Irlande.

Ces Bleus visent encore mieux : depuis le début du rassemblement à Clairefontaine, lundi, ils évoquent entre eux le fait de terminer ces éliminatoires avec le maximum de points et sans encaisser le moindre but. Terminer premier du groupe permettrait ainsi à la France d’être d'office tête de série à l’Euro. "On veut regarder le tirage au sort de manière un peu plus sereine si on se qualifie", a expliqué Aurélien Tchouameni, vieux briscard de cette équipe à seulement 23 ans, meilleur représentant de cette nouvelle génération.

S’ils veulent faire aussi bien que le match aller contre les Pays-Bas (4-0) et exposer leur performance au Rijkmuseum d’Amsterdam, les premiers de la classe vont devoir se rattraper : leur dernière sortie, en match amical à Dortmund, s’était soldée par une défaite surprenante face à une sélection allemande à l’agonie (1-2). "Ce match devait permettre de donner du temps de jeu aux joueurs", a rassuré Deschamps pour préciser que ce revers est déjà oublié.

Une défense tricolore remaniée

Face aux Bleus se présentera vendredi soir une équipe des Pays-Bas qui lutte à distance avec la Grèce pour obtenir la deuxième place qualificative dans ce groupe B. Une équipe qui, pour ce "match de gala", selon Deschamps, a des ambitions. Mais, Ronald Koeman, le sélectionneur néerlandais, a dû composer sans une douzaine de joueurs blessés, dont la révélation du Mondial Cody Gakpo, le métronome Frenkie de Jong, le colossal Matthijs de Ligt ou le buteur Memphis Depay.

"Je n’ai jamais vécu ça à ce point auparavant", a déploré Koeman. Interrogé sur les difficultés néerlandaises, Deschamps a tenu à souligner la qualité des "Oranje" en dépit de ces blessures, mais avait surtout commencé par un "Nous aussi", pour rappeler les pépins physiques tricolores. Chez les Bleus, l’hécatombe se trouve en défense. En charnière, Ibrahima Konaté et Lucas Hernandez vont se côtoyer pour la première fois lors de cette rencontre.

Et si les forfaits successifs de Dayot Upamecano, William Saliba et Axel Disasi ont permis de rappeler que la France possède certainement le meilleur vivier au monde au poste de défenseur central, il est forcément dommageable que la charnière titulaire dans l’esprit du sélectionneur (Konaté-Upamecano) ne puisse pas prendre ses marques et travailler ses automatismes à huit mois de l'Euro.

"Mbappé a besoin de tranquillité"

À droite de cette défense, en l’absence du titulaire Jules Koundé, c’est Jonathan Clauss qui va porter le maillot tricolore près d’un an après avoir connu l’immense déception de ne pas être sélectionné pour la Coupe du monde. Dans "la Venise du nord", la défense expérimentale titularisée par Deschamps fera tout pour ne pas prendre l’eau. Il pleuvra sur Amsterdam vendredi soir mais le toit de la Johan Cruyff Arena sera fermé, comme pour l’entraînement de veille de match jeudi, et c’est déjà ça.

Le sort des Tricolores dépendra aussi et surtout de Kylian Mbappé. Muet depuis quatre matchs, le Parisien est apparu émoussé lors de ses dernières sorties et sa préparation estivale loin d’être optimale semble le pénaliser. "Il a besoin de tranquillité", a souligné Deschamps jeudi. Si le capitaine et ses ouailles se noient finalement dans les canaux d’Amsterdam face aux Oranje, ils pourront toujours obtenir leur qualification contre Gibraltar le 18 novembre prochain. Mais tout ne serait pas parfait et ça ne semble pas au programme.