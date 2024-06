Direct Pologne-Autriche : les battus du groupe des Bleus s'affrontent... Suivez le match de l'Euro 2024

Avant le choc des vainqueurs, celui des battus. Alors que la France rencontre les Pays-Bas à 21 heures, la Pologne et l'Autriche s'affrontent à 18 heures au stade olympique de Berlin (Allemagne), vendredi 21 juin. Dominés par les Bleus lundi (0-1), les Autrichiens s'avancent sans certitude contre une Pologne qui s'est inclinée avec les honneurs contre les Pays-Bas dimanche (1-2), et qui devra faire sans son numéro 9, capitaine, meilleur buteur et joueur le plus capé, Robert Lewandowski, déjà absent lors du premier match pour une blessure au genou.

Les deux nations se retrouvent dans une compétition continentale cinq ans après leurs affrontements en éliminatoires de l'Euro 2021. La Pologne avait dominé ce groupe de qualifications. Depuis, la dynamique s'est inversée et l'Autriche s'avançait en outsider pour l'Euro 2024, après un huitième de finale perdu en prolongation contre l'Italie en 2021. La défaite des hommes de Ralf Rangnick contre la France les condamne à un bon résultat contre les Polonais.

Suivez le match en direct.