Direct France-Belgique : les Belges multiplient les occasions, les Bleus tiennent... Suivez le huitième de finale de l'Euro 2024

La deuxième partie de l'Euro débute lundi 1er juillet pour les Bleus, et cette fois-ci, il n'y aura pas de deuxième chance pour les hommes de Didier Deschamps. Ils affrontent à 18 heures la Belgique à la Merkur Spiel-Arena de Dusseldorf. Les Belges auront à cœur de laver la défaite de 2018 (1-0) en demi-finale de la Coupe du monde en Russie.

Une attaque tricolore encore muette dans le jeu

La France et la Belgique ont toutes deux terminé à la deuxième place de leur groupe. Si les Bleus ont montré une belle solidité défensive face à l'Autriche, les Pays-Bas et la Pologne, c'est en attaque que ça pèche. C'est simple, l'équipe de France n'a marqué aucun but dans le cours du jeu (un CSC face à l'Autriche et un pénalty face à la Pologne).

Une Belgique peu convaincante depuis le début de l'Euro

Côté belge, ce n'est pas plus reluisant. Les Diables rouges ont été surpris d'entrée par la Slovaquie (1-0), avant de se ressaisir face à la Roumanie (2-0). Kevin de Bruyne et ses coéquipiers ont en revanche livré une terne prestation face à l'Ukraine (0-0), qui leur a permis d'assurer leur qualification en huitièmes, mais pas de rassurer sur leur capacité à battre un des favoris de la compétition.

Une grosse rivalité

La Belgique est l'équipe que la France a le plus affrontée (75) au cours de son histoire. La rivalité a été exacerbée après la défaite des Diables rouges en demi-finale de la Coupe du monde en Russie."On sait que ça ne va pas être facile, c'est une excellente équipe avec de très grands joueurs. On ne va pas les prendre de haut, on va tout donner pour se qualifier", a affirmé William Saliba en conférence de presse le 27 juin.