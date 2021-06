DIRECT. Euro 2021 : Mbappé contre Ronaldo, champions du monde contre champions d'Europe... Suivez France-Portugal à partir de 21 heures

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #EURO2021

: Il est 20 heures, voici le point sur l'actualité :



• Faim, pauvreté, maladies... Un réchauffement climatique supérieur à +1,5 °C aura des "impacts irréversibles pour les systèmes humains et écologiques", et ce avant 2050, alerte un projet de rapport des experts climat de l'ONU.



#COVID_19 La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a validé cet après-midi le plan de relance de 100 milliards d'euros de la France, dont 40 milliards seront financés par l'UE.



La grève qui a débuté il y a cinq jours à Europe 1 a pris fin cet après-midi après une rencontre avec la direction, annoncent à l'AFP des représentants de salariés.





La France affronte ce soir le Portugal à Budapest, avant de se lancer dans les huitièmes de finale. Voici les quatre clés de cette rencontre aussi attendue que redoutée.



: La douche froide pour la Pologne ! La Suède reprend l'avantage dans les dernières minutes, par Claesson et s'impose 3-2 face aux coéquipiers de Lewandowski. Dans l'autre rencontre, l'Espagne a facilement disposé de la Slovaquie (5-0). Les vainqueurs du soir sont qualifiés pour les huitièmes. L'Espagne affrontera la Croatie.





: C'est une bonne réponse pour @Phil 87 et ! En six confrontations avec l'équipe de France, la star portugaise n'a jamais marqué le moindre but. Vous repartez avec l'intégrale des 107 buts du Ronaldo avec la Seleçao :)





: 0 but pour M. Ronaldo

: 0 !!!!!

: 9?

: Oh, vous savez, Benzema n'est pas le seul à ne pas toujours être en réussite quand il s'agit des Bleus. Allez, devinette : savez-vous combien de buts Cristiano Ronaldo (qui est évidemment titulaire ce soir) a marqués contre la France jusqu'ici ?

: Voici la compo officielle :Lloris - Koundé, Varane, Kimpembe, Hernandez - Tolisso, Kanté, Pogba - Griezmann - Hummels, Mbappé

: Mais dites-moi, vous êtes tous d'humeur taquine ce soir ? On vous a vu @Michel Léonard remplacer Karim Benzema par Mats Hummels. Ceux qui n'ont pas suivi Hummels est l'Allemand qui a marqué contre son camp contre la France. Et Benzema ? C'est l'attaquant français qui n'a pas encore marqué depuis son retour en Bleus :)

: La Pologne égalise ! Bien servi dans la surface, Lewandowski ne se fait pas prier pour tromper le gardien suédois. Suède 2-2 Pologne (85e)

: On a le onze de départ de l'Equipe de France : Didier Deschamps revient bien à un 4-2-3-1, avec Corentin Tolisso à droite, Kylian Mbappé à gauche et Antoine Griezmann en soutien de Karim Benzema. Et le jeune Jules Koundé (22 ans) est bien titularisé à droite de la défense.

: Que vous êtes taquin, @Allez les Bleus quand meme, en nous rappelant que les Portugais nous avaient en effet battus au bout du bout du bout des prolongations en finale de l'Euro (1-0) il y a 5 ans. Vous vous souvenez du buteur d'ailleurs ? Eder ! Eh bien les camarades de franceinfo sport nous racontent ce qu'il devient aujourd'hui.







: 1-0 pour le Portugal, comme en 2016.

: bonsoir à tous. Pour moi c'est 3-1 pour la France . Bon match ⚽🇨🇵

: Victoire 2-0 de la France, buteurs : M'Bappé et Benzema ! Ça c'est fait...

: 2-2 sans boule de cristal !!! ⚽

: 4 à 2 pour la belle équipe de France

: Je passe dans les rangs pour ramasser les copies. Autour de moi, 2-1 pour la France (Thomas Baïetto), 3-1 pour la France (Marie-Violette Bernard), 2-2 (votre serviteur). A Budapest ? victoire des Bleus 3-2 (Andre La Perna), "un bon vieux 0-0" (Denis Ménétrier). Et chez vous ?

: Ah Robert...

: Mais la Pologne n'a pas dit son dernier mot ! Lancé en profondeur, Robert Lewandowski claque un superbe but et relance les siens. Suède 2-1 Pologne (60e)

: Et pendant ce temps-là, la Suède y va de son deuxième but sur un contre éclair conclu par Forsberg, scellant un peu plus le sort de la Pologne. Suède 2-0 Pologne (59e)

: L'Espagne déroule ! Sarabia reprend sans contrôle un centre à ras de terre de Jordi Alba. Espagne 3-0 Slovaquie (57e)

: La colonie de supporters tricolores sera un peu plus garnie que l'autre jour contre la Hongrie. On parle de 7 554 Français, c'est 2 000 de plus que samedi dernier. Andréa La Perna a taillé le bout de goulash avec eux.

: Au fait, ce ne serait pas l'heure de vous demander vos pronostics ? Professeur Godet ramasse les copies dans 5 minutes.

: Le temps dans la capitale hongroise ? Très, très lourd, 35 °C, me glisse notre "météorologue" d'un soir Denis Ménétrier. Pas fous, les supporters français ont donc squatté les célèbres thermes de Budapest une bonne partie de l'après-midi. Ca a dû leur faire drôle aux Hongrois quand ils ont entendu La Marseillaise dans les bains (véridique !).

: Bonsoir à tous ! Short et maillot repassés, gourde remplie, ballon gonflé… Et hop, me voilà prêt pour le troisième et dernier match de la France. En face, c'est le Portugal. Ca se passe encore à Budapest, où on retrouvera toute la soirée mes deux acolytes Denis Ménétrier et Andréa La Perna, qui ont la chaaaance d'être sur place.





: Il vient de mettre ses protège-tibias et de remonter ses chaussettes. J'accueille Raphaël Godet, qui vous fera vivre le match des Bleus à 21 heures !

: Bonsoir @Yagi. Oui, Aymeric Laporte est franco-espagnol. Le natif d'Agen, qui a débuté sa carrière en Espagne, a une histoire compliquée avec l'équipe de France : appelé à quelques reprises par Didier Deschamps, il n'a jamais revêtu le maillot tricolore en match, bloqué par la concurrence féroce à son poste de défenseur central. De guerre lasse, il a finalement décidé de jouer pour l'Espagne, qui lui faisait les yeux doux depuis plusieurs années.

: Il a la double nationalité ? Pourquoi joue-t-il pour l’Espagne et non pour la France ?

: C'est la mi-temps dans les matchs du groupe E. Pour l'instant, la Suède, qui mène contre la Pologne (1-0), et l'Espagne (2-0) face à la Slovaquie sont qualifiés pour les huitièmes.

: Petit événement avec le premier but du Français Aymeric Laporte pour l'Espagne ! Le joueur de Manchester City reprend de la tête un centre de Moreno. Slovaquie 0-2 Espagne (45e)

: Le saviez-vous ? Avant cette édition, il n'y avait pas eu de but contre son camp de gardien à l'Euro. Et cette année, c'est la catastrophe, signale Opta Jean.

: Le soleil espagnol est leur 12e homme! Il a ébloui le gardien adverse. Vraiment dommage pour les Slovaques et pour leur gardien qui fait un grand match !

: Dubrovka, le gardien slovaque, est l’homme du match!

: Bonsoir @Fan club de Thomas. Franceinfo étant déjà qualifiée pour la suite de l'Euro, nous avons décidé de faire tourner pour ce dernier match de poule : ce n'est pas Pierre Godon, mais son joker Raphaël Godet qui me rejoindra pour vous faire vivre le match des Bleus.

: Bonjour Thomas ! Désolée pour vous, mais est-ce que Pierre sera là ce soir ?

: Avant France-Portugal ce soir à 21 heures, place aux matchs du groupe E. L'Espagne, opposée à la Slovaquie, et la Pologne, qui affronte la Suède, doivent absolument l'emporter pour espérer se qualifier. Et c'est mal parti pour les coéquipiers de Lewandowski puisque la Suède a ouvert le score par Forsberg.





: 18 heures, l'heure d'un nouveau point sur l'actualité :



La France affronte ce soir le Portugal à Budapest, avant de se lancer dans les huitièmes de finale. Voici les quatre clés de cette rencontre aussi attendue que redoutée.



: Bruno Fernandes, Ruben Dias, Diogo Jota... La Seleção, qui affronte les Bleus ce soir, compte plusieurs nouveaux visages aux côtés des vétérans que sont Cristiano Ronaldo et Pepe. Franceinfo Sport vous présente cette nouvelle génération.







: La rencontre entre la France et le Portugal, ce soir, s'annonce particulièrement suivie. A Nice (Alpes-Maritimes), les bars se préparent pour accueillir au mieux le public. Reportage :



: L'Euro n'est pas simplement une histoire de foot. Un maillot à la gloire de l'Ukraine, un stade plein en Hongrie pour mettre en avant la politique vaccinale du pays, un match sur fond de Brexit... Et si on parlait des enjeux politiques lors de la compétition ?



(BRUT / FRANCEINFO)

: 14 heures, il est temps de faire un nouveau point sur l'actualité :



Entendu ce matin par la commission des lois du Sénat, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a reconnu des dysfonctionnements dans la livraison de la propagande électorale, avant le premier tour des régionales et départementales. Suivez notre direct.



Pénuries d'eau, exodes, malnutrition... La vie sur Terre telle que nous la connaissons sera inéluctablement transformée par le dérèglement climatique d'ici à 2050 au plus tard, alerte un projet de rapport des experts climat de l'ONU.





: Pour l'UEFA, "l'arc-en-ciel n'est pas un symbole politique, mais un signe de notre engagement pour une société plus diverse et inclusive". L'instance avait justifié son refus en expliquant qu'elle était "une organisation politiquement et religieusement neutre", et que cette demande d'illuminer le stade de Munich avait "un contexte politique".