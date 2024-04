Direct France-Irlande : Marie-Antoinette Katoto ouvre le score pour les Bleues

L'équipe de France serait bien avisée de repartir de Moselle avec un premier succès. Les joueuses d'Hervé Renard, placées dans le groupe de qualifications le plus relevé du prochain Euro (avec la Suède et l'Angleterre), entament leur campagne par un duel contre l'Irlande, adversaire le plus abordable sur le papier, vendredi 5 avril à Metz (à 21h10 sur France 3 et france.tv).

Bien se placer d'entrée dans la "poule de la mort"

L'importance de ce premier match de qualification est énorme. En effet, si les Françaises égarent trop de points et échouent à s'installer sur l'une des deux premières places du groupe (directement qualificatives) pour la compétition qui se tiendra en Suisse en 2025, les coéquipières d'Eugénie Le Sommer devront franchir deux tours de barrages à l'automne prochain pour être repêchées.

Deux enjeux sous-jacents

Face à l'Irlande, et une adversité plus abordable, les Bleues ont l'occasion de reprendre confiance dans leur jeu et de soigner leur collectif. D'abord, pour se délester des regrets d'une finale de Ligue des nations perdue face à l'Espagne (2-0, le 28 février à Séville) où elles ont été surclassées tactiquement, physiquement, techniquement et mentalement.

Ces matchs de qualifications, "ces parties difficiles", sont redoutés par le staff. Laurent Bonadéi, adjoint d'Hervé Renard, y voit cependant "la meilleure préparation pour les Jeux olympiques", confiait-il au journal L'Equipe. Des Jeux de Paris où les Bleues rêvent de décrocher leur première médaille olympique.

Les Bleues invaincues à Metz

La dernière confrontation entre la France et l'Irlande avait tourné en faveur des Bleues, qui s'étaient imposées 3-0. A savoir également que les Tricolores ont jusqu'alors disputé deux matchs à Saint-Symphorien, théâtre du soir, et n'y ont jamais perdu (2-0 contre la Suisse les 21 et 23 mars 2021).