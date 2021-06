DIRECT. Euro 2021 : suivez la conférence de presse des Bleus au lendemain du match nul contre la Hongrie, à partir de 12 heures

#REGIONALES Quelques détails parmi les chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur. Les trois départements où le taux de participation est le plus élevé sont la Haute-Corse (24,15%), la Corse-du-Sud (20,63%) et l'Aude (20,01%). Les trois départements où il est le plus faible sont le Val-d'Oise (6,97%), la Seine-Saint-Denis (7,37%) et Paris (7,73%). #DEPARTEMENTALES