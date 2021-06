DIRECT. Euro 2021 : la décision de ne pas mettre le genou à terre "a été prise par l'ensemble des joueurs" et est "un symbole de tensions", réagit Raphaël Varane

Ce qu'il faut savoir

Retour au calme après un départ réussi. L'équipe de France s'est imposée 1-0 contre l'Allemagne, mardi 15 juin à Munich, pour son entrée en lice dans l'Euro. Les Bleus sont désormais tournés vers leur deuxième match dans ce groupe F face à la Hongrie. Avant de s'envoler à Budapest pour affronter l'équipe hongroise samedi, les hommes de Didier Deschamps sont encore à Munich. Au programme de la journée, un entraînement suivi d'une conférence de presse du défenseur central Raphaël Varane. Suivez notre direct.

"Un gros match." Cette rencontre face à l'Allemagne a été un "combat", selon Didier Deschamps. "C'est notre premier match, c'est un choc qui pourrait être une demi-finale ou une finale... Donc évidemment, dans notre groupe, de prendre ces 3 points-là, c'est quelque chose d'important (...). Cette victoire nous fait du bien", a assuré le sélectionneur après la rencontre.

Raphaël Varane en conférence de presse. Auteur d'un match réussi contre l'Allemagne, le défenseur central se présentera face à la presse à 16h15 pour évoquer la rencontre et se projeter dans la compétition. "Si on réussit à garder cette solidité, on continuera à rester performants (...). On y a laissé beaucoup de forces et il va falloir récupérer pour le prochain match", a-t-il déclaré après la victoire.

La Hongrie, prochain adversaire. Pour leur deuxième match de la compétition, l'équipe de France affronte la Hongrie, à Budapest, samedi 19 juin à 15 heures. Une deuxième victoire d'affilée assurerait la qualification des Bleus en huitièmes de finale. De leur côté, les Hongrois sont dos au mur après leur défaite, au score trompeur (3-0) face au Portugal de Cristiano Ronaldo, qui a dû attendre les dernières minutes pour faire la différence.